Beatriz Mojica llama a la unidad de las izquierdas en Guerrero

Ometepec, Gro. 25 de octubre de 2020.-Desde el municipio de Ometepec, Beatriz Mojica Morga hizo un llamado a la unidad de las izquierdas en Guerrero, principalmente a Morena y al Partido del Trabajo que han acompañado el proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador y en donde es necesario consolidar el apoyo a la Cuarta Transformación.

"Quedó confirmado en las elecciones de Coahuila e Hidalgo que al PRI es al único que le conviene que no se haga esta alianza" mencionó.

Señaló que hay actores en todos los partidos políticos que le quieren hacer el juego al PRI, pero es responsabilidad de los políticos y políticas estar a la altura y tener diálogo permanente para construir una alianza que permita llegar a la izquierda y consolidar los ideales de la cuarta transformación en Guerrero.

"Es nuestro deber y compromiso defender las causas del pueblo de Guerrero... de nada sirve que el Presidente Andrés Manuel López Obrador haga su mejor esfuerzo para lograr la transformación de este país si no se consolida en los estados y municipios", mencionó.

Presentó también dos proyectos prioritarios para detonar la economía en la región de Costa Chica; el impulso de la riviera afromexicana, desde Puerto Marqués hasta Cuajinicuilapa; y el corredor turístico de los pueblos artesanales de Ometepec, Xochistlahuaca y Tlacochistlahuaca.

Por su parte Román Hernández, coordinador municipal del PT en Ometepec, recordó que Mojica Morga ya fue candidata a la gubernatura en 2015 por el Partido del Trabajo, confirmó que seguirán respaldando su trabajo y además mencionó que ya es hora de que una visión de mujer conduzca al estado.

Finalmente Mojica Morga anunció que estará observando y promoviendo las políticas públicas y leyes en defensa y protección de las mujeres políticas, para que no sé permita la violencia política de género en el proceso electoral en Guerrero.