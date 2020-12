Beatriz y Adela, aún en la jugada…

• Aspiran a la candidatura de Morena…





EL ACUERDO ESTABLECE QUE EL CANDIDATO, o candidata de Morena a la gubernatura del estado saldrá de entre tres aspirantes hombres, y tres aspirantes mujeres, luego de una encuesta de reconocimiento en la que participarán los 18 aspirantes inscritos (13 hombres y cinco mujeres). En consecuencia, tanto la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, así como la excandidata Beatriz Mojica Morga, están dentro de la jugada, y muy atrás, sin ninguna posibilidad, la senadora Nestora Salgado, de negro historial en su pueblo, Olinalá.



Lo anterior, de acuerdo al anuncio del dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado, luego de reunirse con los 18 aspirantes, algunos sin ningún tipo de posibilidades. En el mismo, se informó también que se realizará una primera consulta de reconocimiento, eligiéndose a tres mujeres y tres hombres (paridad de género), y luego una segunda de donde saldrá el candidato.



Hay que decir que entre las aspirantes mujeres, sobresalen Beatriz Mojica y Adela Román, de donde saldría el candidato si es que ese partido decide que para el caso de Guerrero vaya una mujer, lo mismo para cubrir la cuota de género, como para lograr una salida salomónica, si es que los varones no se ponen de acuerdo, dado la polarización en la que se mantienen por la nominación partidista.



Tanto una como otra, hay que decirlo, han sido objeto de una intensa campaña de desprestigio, y lo que es peor, orquestada desde el interior de Morena con el fin de minar sus aspiraciones. Por ejemplo, contra lo que se esperaba, han sido los propios morenistas quienes han criticado y denostado el trabajo de la alcaldesa de Acapulco, y más aún, los que se han opuesto muchas veces a las acciones de su gobierno; en suma, quienes no la han dejado trabajar son los propios compañeros de la edil.



De la misma forma, no son pocas las denostaciones en contra de Beatriz Mojica, no solo por su condición de externa, sino porque en el 2018 apoyó a un candidato presidencial diferente a quien hoy se encuentra en Palacio Nacional, a pesar de que ha dado muestras de que es una mujer de izquierda. No obstante, al igual que Román Ocampo han resistido a los ataques de quienes también aspiran a convertirse en candidato a gobernador por Morena.



La tercera aspirante, por su condición de senadora, sería Nestora Salgado. Sin embargo, por su nula actividad entre los guerrerenses, difícilmente podría logar la candidatura de Morena, debido a que las posibilidades reales se centran en la Presidente Municipal de Acapulco y la candidata a la gubernatura del estado en el 2015.



Hay que decirlo también. Si bien Morena ha logrado nominar a cuatro candidatas mujeres, de las 7 que debe designar para cumplir con la paridad de género, le faltarían tres para lograrlo, pero además, con alta competitividad para ganar la elección del 2021, de ahí que aumentan las posibilidades de Beatriz Mojica Morga y Adela Román Ocampo, quienes además han demostrado resultados en la administración pública; una como secretaria de Desarrollo Social del gobierno del estado, y la otra como presidente municipal de Acapulco.



En fin. Nada está dicho en Morena en cuanto a la definición del candidato o candidata a gobernador del estado de Guerrero. Es cierto, algunas encuestas dicen que la mayor preferencia electoral está entre los aspirantes varones, pero si éstos no se ponen de acuerdo, las posibilidades de que la candidatura recaiga en una mujer es mucho más que real.



Y es que, de existir acuerdo entre los primeros, el anuncio del candidato se habría dado este jueves 17 de diciembre como lo tenía planeado y acordado el presidente nacional de Morena, Mario Delgado. En consecuencia, Adela Román y Beatriz Mojica, aún siguen en la jugada por la candidatura a gobernador del estado de Guerrero.



POR CIERTO, CHOFERES de taxis colectivos de Acapulco se plantaron este jueves en el Bulevar de las Naciones para demostrar su inconformidad de que el candidato de Morena a la gubernatura del estado sea un hombre. De acuerdo con un reporte, a las 10 de la mañana, un grupo de taxistas llegó a las oficinas de la Promotora Turística y estacionaron sus unidades sobre dos carriles de la vía de referencia, en donde señalaron que están a favor de que el partido del Presidente de la República elija a una mujer para el cargo.



EN OTRO ASUNTO, trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo tomaron las oficinas del Partido de la Revolución Democrática, a fin de exigir a sus dirigentes intervengan en sus demandas de pago de salarios y otras prestaciones ante el alcalde Antonio Gaspar Beltrán, militante de ese partido político, y quien busca reelegirse en el cargo, y que para acallar las protestas en su contra ha denunciado penalmente a los manifestantes.



