Bebé da positivo a Covid-19 en el Edomex; su madre no creía en la enfermedad

Estado de México. 02 mayo 2020.-Un bebé, de apenas un mes de nacido, ingresó a un hospital del Estado de México el pasado 20 de abril luego de presentar problemas respiratorios y fue diagnosticado con coronavirus.

Yanderi González Narro, madre del infante, dijo a Grupo Imagen que no creía en el virus hasta que vio cómo se deterioró la salud de su bebé.

’El comenzó a ponerse morado, a faltarle el aire, ya no respiraba adecuadamente y yo comencé a ver el día lunes que el bebé ya no tenía mucho movimiento y sus ojos estaban totalmente en blanco’, relató Yanderi.

La mujer mencionó que no creía en la enfermedad, por lo que se sorprendió al saber que su bebé dio positivo a Covid-19 luego de aplicarle la prueba, detalló Forbes.

Cuando le dieron los resultados de su hijo en el hospital Star Médica de Lomas Verdes, González Narro ya no pudo ver a su bebé hasta que se hiciera la prueba.

’Más que nada porque era un hospital y el niño estaba en terapia intensiva en un lugar pediátrico, donde hay niños recién nacidos o hay bebés que pudiéramos contagiar’, externó.

Las primeras pruebas realizadas a los padres del infante salieron negativas. Ahora Yanderi se arrepiente por no haber hecho caso a las indicaciones de las autoridades de salud.

’En mi casa no hubo medidas de prevención. Yo nunca previne a mis hijos ni nada. De hecho, yo cometí el error de sacarlos y pasearlos. Yo pensaba que no era verdad’, aceptó la mujer.