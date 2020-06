Beca Benito Juárez: Fecha límite de registro y recomendaciones para hacerlo por internet

Si eres estudiante de bachillerato y estás tratando de hacer tu registro a la plataforma digital para poder cobrar tu beca Benito Juárez, debes saber que la página presenta problemas de saturación debido a la cantidad de personas que han intentado acceder a ella.



Es importante que consideres que la saturación de la página evitará que todos los estudiantes lleven a cabo su registró, por lo que a través de la cuenta de Twitter @BecasBenito se pide a los jóvenes interesados intentar más tarde su registro.



Mediante un video se informa que el registro podrá hacerse hasta la próxima semana, por lo que aún están en tiempo quienes no han podido concluir el registro de manera exitosa.



Recomendaciones para realizar un registro exitoso



Para tener un registro exitoso en la plataforma digital de las Becas Benito Juárez es importante seguir las siguientes recomendaciones publicadas por la Universidad Nacional Autónoma de México, pero que sirven para cualquier alumno de educación media superior.



Utiliza el mismo correo que usaste para inscribirte en la escuela

Revisa que la plataforma donde ingresas tus datos personales sea la oficial



El trámite es personal y nadie más que cada alumno puede cobrar su beca, además este trámite es gratuito

Pagarán las becas con tarjeta bancaria



Recuerda que el pago de las becas ya se podrá hacer mediante tarjetas bancarias, pues recientemente se aprobó una ley que permite a los adolescentes mayores de 15 años poder abrir una cuenta en el banco para ahí recibir los apoyos de los Programas Sociales del Bienestar.



Las cuentas bancarias para menores de edad no cobrarán comisiones y deberán tener acceso a la banca móvil, por teléfono e internet; estos servicios de la cuenta no cambiarán aunque los alumnos de preparatoria alcancen la mayoría de edad.



Es importante recordar que estas cuentas son exclusivas para recibir apoyos sociales, de manera que no se podrán hacer depósitos en efectivo ni exceder el límite de saldo establecido.



El Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, tiene como objetivo promover una educación integral, equitativa y de calidad para que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de desarrollar sus capacidades y mejorar sus condiciones de vida.