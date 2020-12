Belinda le hace el fuchi a su cuñada; surgen rumores de rivalidad con la guapa hermana de Cristian Nodal

Luego de ser nombrada como la pareja del año, Christian Nodal y Belinda se encuentran en la mira de todo el mundo, tanto así que hasta sus familiares han ganado popularidad, como lo es la madre y hermana del de Caborca, Sonora, incluso, recientemente compararon a la intérprete de ’Sapito’ con su cuñada, pero la relación entre ellas podría no estar del todo bien.



Aunque ha tratado de mantener un perfil bajo, Amely está a punto de llegar a los 150 mil seguidores en instagram, incluso muchos aseguran que tiene un enorme parecido con su cuñada Belinda.



Y aunque Belinda es muy cercana y tiene una muy buena relación con su suegra, la señora Cristina Nodal, al parecer podría existir problemas o algún distanciamiento entre su cuñada y ella.



¿Problemas en el paraíso?

Y es que han sido muchas las historias en las que la mamá de Christian Nodal y Belinda han aparecido juntas, incluso en el cumpleaños de la madre del intérprete de ’De los besos que te dí’, la rubia le dedicó unas palabras especiales y estuvieron juntas casi toda la noche.



Pero en ese día tan especial, no hubo rastro de que hubiera buena convivencia entre Belinda y Amely.



En sus redes sociales, la hermana de Christian Nodal entre las pocas cuentas que sigue además de la de su hermano está la de su cuñada Belinda, sin embargo, la excoach de La Voz Azteca no ha tenido el gesto de también seguir a la hermana menor de su novio.



Hasta el momento no existe ninguna fotografía, comentario o algo que de fe que entre ambas mujeres exista una buena relación, ¿será que esto podría afectar la relación de Belinda y Christian Nodal?.