Belinda y Christian Nodal sorprenden con otra "marca de amor"

Christian Nodal y Belinda siguen disfrutando de las mieles del amor y no les interesa que los tachen de unos cursis ahora que ambos comparten la misma marca en el rostro.



"Ya se me anda mimetizando mi amorcito bello", escribió el cantante para acompañar una fotografía en la que él y su novia Belinda lucen la misma marca en la ceja.



Los comentarios a favor y en contra de esta nueva "marca de amor" no han dejado de aparecer en la cuenta de Twitter de Christian.



"Será que algún día yo pueda encontrar esa persona que sea lo que me falta en mi vida y que encajemos, así como ustedes se complementan el uno al otro nunca dejen que los rumores o chismes acaben con lo que tienen". "Weyyy ya se estan poniendo bien chacalosos los dos", "OMG no bueno beli hermosa christian si que te está haciendo cambiar jajaja que bonito es el amor así como el de ustedes lleno de locuras de momentos que convertirán en lindos recuerdos para los dos los adoro son lindisimos". "Conectaron porque es totalmente diferente a todo lo que ha conocido Belinda (superficiales) es un niño lindo que transmite amor, ternura, educado con valores, sincero, eso él lo transmite, cuando una persona es transparente te roba el corazón sin importar nada simplemente amas", se lee.



Los cibernautas postearon cientos de memes celebrando este amor que tomó a muchos por sorpresa, pero que ha fascinado a los fans de la parejita que a los cuatro meses de relación celebró a lo grande con una velada romántica en la que ambos se colocaron sus iniciales en las uñas.



Después vinieron los tatuajes que demostraron a los incrédulos que esta relación sí iba en serio, y que no se trataba de una estrategia publicitaria como se pensó cuando estaba al aire "La Voz", donde ambos eran jueces.



Hace unos días, el intérprete de "De los besos que te di" derritió a sus seguidores al colgar una fotografía en la que Belinda y él enternecen con una sonrisa de oreja a oreja.



"Nunca me sentí tan hecho a la medida", escribió el cantate para acompañar la bella instantánea.