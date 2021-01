Bendición y pasarela de mascotas suspendida por Covid-19

También la festividad de san Antonio Abad y los santos Patronos de Taxco, santa Prisca y san Sebastián, fueron canceladas



Taxco de Alarcón, Gro. 17 de enero, 2021.Una de las tradiciones más arraigado en la sociedad taxqueña, es sin duda, es la bendición y concurso de los animales como seres que forman parte de la creación.

En esta adición 2021, las mascotas también fueron afectada por el Covid-19,y este 17 de enero, no pudieron salir a la calle con sus mejores galas recibir el agua bendita de manos del párroco de la parroquia de santa Prisca y san Sebastián.

Los pollitos, perritos y gatitos, entre otras mascotas, no lograron presumir el vistoso y colorido concurso de disfraces, como cada año desde hace más de 50 años, según el Cronista de Taxco, Juan Crisóstomo Estrada, esta tradición se vino realizando de manera puntual y constante año con año en la festividad de san Antonio Abad, patrón de los animalitos.

Este año, debido a la pandemia sanitaria que vive Taxco y en general todo el mundo, la oración no y los versículos de la Santa Biblia, no se leyeron en donde hace referencia a los animales, pero además no se roció el agua bendita a los asistentes para que les vaya bien.

Perros, gatos, pollos, tortugas y palomas no fueron traídos por sus dueños para recibir esta peculiar bendición a los animalitos como una existencia parte del cosmos e igual que los seres humanos, las plantas, los árboles, las flores, los peces y las aves.

Animales de compañía y sus dueños, recordamos que cada año desfilaban ’con sus chambelanes’ en el área de kiosco del zócalo, en donde en un plataforma improvisada las mascotas participaban de la vistosa pasarela anual. Ante cientos de gentes nativa de Taxco y turismo nacional y extranjero. Nos viene a la mente que uno a uno desfilaban los perritos en su mayoría muy bien trajeados con increíbles galas.

Los gruñidos, nerviosismo y descontento en los canes no se apagaron este año ni tampoco ni se situaron en posesión de defensa y ataque entre perros y gatos. El desfile era muy bien logrado, pues las vestimentas que sus dueños año con año ideaban y concesionaban hacían alusión de los eventos, tradiciones, costumbre y fiestas que se realizan en Taxco a lo largo del año.

Ojalá y que la suspensión de esta vistosa tradición en el 2022 se vuelva a reiniciar, pues son gratos momentos que la gente disfruta, principalmente los niños que con mucha alegría lleva a sus mascotas a que les rocíen de aguan para que también los libre de ser infectado por el maloso bicho de moda que trae asoleada a la humanidad.

De la misma forma, por causas de fuerza mayor, la festividad de los santos patronos de Taxco, santa Prisca y san Sebastián, fue cancelada por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas prevenir contagios. Los día 18, 19 y 20 de enero de este fatídico año 2021, los eventos por las calles se inhabilitan y solo se celebrará misas dentro del templo con los cuidados sanitarios que así lo exige las autoridades civiles…[email protected]