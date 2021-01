¿Benditas redes sociales?

No cabe duda que el 2021 inició con intensa actividad política. Todos los dirigentes partidistas y los aspirantes a un cargo de elección popular saturan con mensajes, videos e imágenes sus muros de Facebook e Instagram, así como sus perfiles de Twitter. Y se entiende: quieren ganar las redes sociales antes de la elección.

En efecto, las redes sociales se han convertido en importantes herramientas para comunicar mensajes e interactuar con miles o millones de personas del mundo.

De acuerdo a Gabriela Castellanos, directora de la firma ’Social Philia’, el primer mandamiento de un político en redes sociales es ser honesto y tener la entereza para saber escuchar y contestar, algo a lo que muy pocos personajes públicos están acostumbrados.

Un político que está en redes sociales pero no dialoga es el equivalente a una persona que está en una reunión y no contesta si alguien le dirige la palabra. Sin embargo, advierte la consultora, ’es fundamental no hablar por hablar y publicar cosas solamente por hacer presencia. La gente quiere contenido, cosas que le digan algo, que transmitan’. (’Las campañas políticas y gobiernos en las redes sociales’, Armando León, Jorge Carrillo y Daniel Salinas, edit. Grupo Porrúa, 2007).

Desde 2012 las redes sociales juegan un papel importante en las elecciones del país. Y en las elecciones de este año, ni se diga. De hecho, están impactando demasiado en la comunicación social y en la vida de los políticos y funcionarios públicos.

Con la aparición el año pasado del Covid-19 (Coronavirus) y la implementación de medidas y/o protocolos sanitarios, los partidos políticos y los candidatos están obligados a actuar con responsabilidad a la hora de realizar eventos públicos para evitar contagios.

Es cierto, hay quienes les vale un comino la salud de la población y realizan eventos masivos, ya que lo más importante para ellos es su ambición por el poder.

Se puede ganar una elección y llegar al poder actuando de manera responsable y sin afectar la salud y la vida de los electores.

Ojalá las autoridades electorales y del sector salud actúen en consecuencia contra los candidatos irresponsables.

Tal vez un like no garantice un voto a la hora de la elección, pero un like es el reflejo o aprobación de algo que está haciendo bien un candidato. Claro, siempre y cuando el que dé el like no sea un falso perfil.

Las elecciones se ganan con votos. Y los votos se obtienen con buenos candidatos y una exitosa estrategia de campaña.

Desde luego que una campaña no se gana con buenas intenciones, sino con un importante trabajo en territorio, buen equipo y estructura electoral.

Asimismo, ser popular y ’rostro nuevo’ en política tampoco es garantía de éxito en las urnas, ya que un importante sector de la población le da su confianza a los candidatos que en el pasado realizaron una importante obra social.

Los que cuenten con trabajo en el territorio y hagan buenos amarres al interior y exterior de sus institutos políticos, no se les dificultará ganar la elección del próximo 6 de junio. Sin descuidar, claro, el manejo de las redes sociales.

Insisto, las redes sociales no garantizan votos, pero sí pueden tumbar a candidatos vulnerables y que están acostumbrados a mentir.

Dentro de los próximos días y cuando más se acerque el día de la elección seremos testigos de una guerra despiadada por el poder. Una guerra en donde saldrán a relucir la vida privada de los candidatos y los excesos que cometieron durante su paso por algunas instituciones públicas.

Nadie quisiera una guerra de lodo. Pero es algo inevitable. La política es así, diría un ex gobernador que sigue influyendo en las decisiones que toman algunos legisladores, alcaldes y dirigentes partidistas en el estado de Guerrero.

Lo cierto es que nadie debe de confiarse, ya que nadie tiene garantizado el triunfo. Quien se confíe le pasará lo que al camarón: se lo llevará la corriente. O lo que es lo mismo… lo mandarán de vacaciones al rancho que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en Palenque, Chiapas: La Chingada.

Y como recientemente me dijo un amigo y colega: ’Dios perdona, pero el Diablo nunca duerme’.

¡Benditas redes sociales!

EL PRI Y SUS CANDIDATOS

La mañana de este viernes, el PRI entregó las constancias correspondientes a sus cuadros que competirán en 14 de los 28 distritos electorales locales. Ellos son:

Marco César Armenta Adame (02 de Chilpancingo), María Edilma Galeana Mellín (04 de Acapulco), Ricardo Astudillo Calvo (07 de Acapulco), Gabriela Bernal Reséndiz (08 de Acapulco), Rosaura Rodríguez Carrillo (09 de Acapulco), Graciela González Carlini (11 de Zihuatanejo), Rosalía Benito Vargas (15 de San Luis Acatlán), Rafael Navarrete Quezada (16 de Ometepec), Adolfo Torales Catalán (18 de Pungarabato), Olaguer Hernández Flores (19 de Eduardo Neri), Flor Añorve Ocampo (21 de Taxco), Héctor Vicario Castrejón (23 de Huitzuco), Jesús Parra García (25 de Chilapa) y Rosalinda Mata Salcedo (27 de Tlapa).

Los otros 14 candidatos los postulará el PRD, instituto político con el que el tricolor va en alianza en las elecciones del próximo 6 de junio.

ENTRE OTRAS COSAS… Donde también hubo intensa actividad fue en Morena, ya que este día se registraron (en la Ciudad de México) varios aspirantes para los 9 distritos electorales federales, entre los que destacan priistas, ex perredistas y ex petistas, como es el caso de Yasmín Arriaga Torres, ex presidenta del DIF Municipal de Chilpancingo y esposa del alcalde perredista Antonio Gaspar Beltrán, quien hasta 2012 militó en el PRI para pasarse al PRD, del que renunció en septiembre de 2020 para brincar al PT, y que hoy abandonó para registrarse como precandidata de Morena en el distrito 07 federal. ¡El transfuguismo (chapulinismo) en su máxima expresión!

Es claro que Toño Gaspar tiene un pie dentro del PRD y otro en Morena a través de su consorte. Y se entiende: es un traidor y mitómano por excelencia.

¿Y así pretende reelegirse como alcalde a través del sol azteca? Dios nos libre.

¡Ojo, mucho ojo, señores dirigentes del PRD!

