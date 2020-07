Beneficia DIF Acapulco a 250 familias de La Testaruda con programa de Asistencia Social y Alimentaria

Un total de 250 familias de la comunidad de La Testaruda –vecina de La Sabana–, recibieron el apoyo bimestral del Programa Asistencia Social y Alimentario, en evento encabezado por la presidenta del Patronato DIF Acapulco, Adriana Román Ocampo.



Sin descuidar la sana distancia y acatando las medidas de higiene, los beneficiarios se congregaron en la cancha principal donde el comisario municipal de la comunidad, Alberto Bello Rojas, habló en representación de los avecindados, mujeres embarazadas, adultos mayores y niños que recibieron sus dotaciones correspondientes a mayo y junio.



Previo a esta entrega de apoyos de asistencia social y alimentaria, la sede del DIF Acapulco recibió a los voluntarios que se sumaron a la distribución y preparación de alimentos en las Cocinas Comunitarias, y en agradecimiento a esta noble labor realizada en medio de la pandemia, la presidenta del patronato reconoció su tiempo y esfuerzo invertido.



’La alcaldesa Adela Román Ocampo les está profundamente agradecida por su gesto de generosidad, se han detenido los abrazos, los besos y los saludos, pero el COVID jamás detendrá el amor y la solidaridad’, enfatizó Román Ocampo al entregarles un bono simbólico por la misión cumplida en sus comunidades.



Ante los equipos solidarios que participaron voluntariamente en las cocinas instaladas en las colonias Ciudad Renacimiento, Alejo Peralta, Icacos, Benito Juárez y Progreso, reconoció que, incluso, con este estímulo económico simbólico no hay dinero que alcance, pero ’es una aportación porque su solidaridad no tiene precio’.



Así también, la primera trabajadora social en el municipio los exhortó a no bajar la guardia y acatar todos los protocolos sanitarios de la ’nueva normalidad’, para avanzar lo antes posible al semáforo verde.



En este encuentro para la entrega de estímulos económicos a los equipos que participaron en las Cocinas Comunitarias, recibieron sus bonos María Esther Cruz, Juan Luis Martínez, Rosa Isela Torres Ponce, Sandra Luz Miranda, así como Ernestina Pichardo, Anahí Vélez, Estefanía Valencia, Luis Miguel Lozano y Prisciliano González.