Beneficia Bachetón EdoMéx a 5 mil automovilistas diariamente con rehabilitación de vialidad en Rayón

SANTA MARÍA RAYÓN, Estado de México.– La Junta de Caminos del Estado de México (JCEM) entregó la rehabilitación de la Calle Paseo la Asunción, ubicada en la cabecera municipal de Rayón, como parte del Programa Bachetón EdoMéx, impulsado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez; la obra beneficia a 5 mil automovilistas que transitan esta vía diariamente, así como a transeúntes.



Mario Ariel Juárez Rodríguez, Director de la JCEM, destacó que, por instrucción de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en coordinación con el municipio de Rayón, se rehabilitaron 850 metros de dos carriles donde se aplicaron 930 toneladas de mezcla asfáltica y 11 mil litros de emulsión asfáltica; así como 120 litros de pintura y más de mil kilos de microesfera para reforzar la señalización vial.



Esta acción se suma a los trabajos que el Gobierno de México realiza para modernizar las vialidades en la entidad. Hace unos días la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Gobernadora Delfina Gómez pusieron en marcha una estrategia que permitirá rehabilitar calles en la zona oriente del Estado de México.



El Programa Bachetón EdoMéx, busca dar mantenimiento y conservar vialidades principales y prioritarias en los 125 municipios de la entidad; desde su arranque, en noviembre del 2024, se han rehabilitado mil 825 kilómetros en beneficio de más de 15 millones de personas.