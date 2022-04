Benefician a privadas y extranjeras, pero no quieren ser exhibidos; así el PAN

Aunque el presidente viva en un palacio, México no es una monarquía, México es y seguirá siendo una democracia. Le exigimos que pare el odio y violencia que provocan, que se respete el derecho a disentir y todas las diferentes formas de pensar. https://t.co/ThH7be39RY

Hoy fui objeto de actos de intimidación. Dañaron mi vehículo y me robaron. Esto estaba planeado; es una prueba del rencor que siembra Morena a diario contra quienes pensamos diferente.



No me van a amedrentar, ¡seguiré alzando la voz y defendiendo los intereses de los mexicanos!