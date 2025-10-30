Benefician a más de 44 mil personas con el programa ’jueves por la salud de los mexiquenses’

TOLUCA, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México ha beneficiado a 44 mil 345 habitantes, a través del programa ’Jueves por la salud de las y los mexiquenses’ implementado en agosto de este año por la Secretaría de Salud.



Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud, afirmó que esta iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno del Estado de México con el bienestar y la calidad de vida de la población, a través de acciones cercanas, preventivas y de atención integral.



Con el programa se han realizado 216 mil 985 servicios médicos asistenciales en 169 localidades de 91 municipios; entre estos destacan 15 mil 811 consultas médicas de nutrición y odontología; 14 mil 034 vacunas; 31 mil 896 detecciones de factores de riesgo, glucosa, lípidos, VIH, Sífilis y Hepatitis B; 69 mil 955 orientaciones de salud reproductiva; 31 mil 886 actividades de promoción a la salud y 17 mil 699 acciones en salud mental.



Asimismo, se han otorgado mil 530 certificados médicos y prerregistros de discapacidad, más de 21 mil actividades complementarias, así como ocho mil 037 vacunas y esterilizaciones a caninos y felinos.



La Secretaría de Salud invita a la población a participar en estas jornadas permanentes, cuyas sedes se publican los miércoles en las redes sociales oficiales: https://www.facebook.com/Salud.Edomex y https://x.com/SaludEdomex.