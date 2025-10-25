Benefician Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez a 1,300 mujeres con pensión mujeres bienestar

Gobierno
Octubre 25, 2025
14:52 hrs.
Gobierno
Redacción › todotexcoco.com
CHICOLOAPAN, Estado de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregaron tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar a mil 300 mujeres de 60 a 64 años que se registraron a la pensión en agosto pasado.
Las beneficiarias recibirán un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos a través de este programa que impulsa la Presidenta Sheinbaum para fortalecer la autonomía económica de las mujeres mexiquenses.
Estuvieron presentes del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, Secretaria de Bienestar y Citlalli Hernández Mora, Secretaria de las Mujeres.