Beneficiarios de programas federales de Bienestar ingresan a Telecom sin gel bacterial tras formarse por varias horas sin respetar ’Su sana distancia’.



Juan Ricardo Montoya



Tras hacer filas por 3 o 4 horas, sin respetar la distancia de al menos un metro para evitar un posible contagio de Coronavirus, a los beneficiarios de programas de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal que lograron ingresar a las oficinas de Telecom del centro histórico de Pachuca, en ningún momento el personal de la Secretaría de Bienestar o de Telecom les ofrecieron limpiarse las manos con gel antibacterial.



Al respecto, Justino Maya, director de la oficina de Telecom únicamente se limitó a decir que no sabía porque no había gel y que no estaba autorizado a dar ninguna información.