Beneficiarios de programas federales protestan por falta pago frente a TELECOM

Nueva aglomeración de beneficiarios de programas federales inconformes frente a Telecom de Pachuca por falta de pago, en Pachuca.



Juan Ricardo Montoya.



Por segundo día consecutivo, pese a la declaración de la fase dos por la contingencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, decenas de beneficiarios del programa para personas con discapacidad de la Secretaría de Bienestar social del gobierno federal se conglomeraron frente a las oficinas de Telecom de la colonia Centro de Pachuca, molestos porque no recibieron su pago pese hacer fila por un lapso de 7 u ocho horas frente al inmueble.



Como de costumbre, Abraham Mendoza Zenteno, Delegado Federal de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar Social brilló por su ausencia al igual que sus subordinados.



Cerca de las 15:00 horas, Justino Maya, encargado de esa oficina de Telecom dijo a los beneficiarios que la Secretaría de Bienestar sólo le había autorizado atender a 60 personas, pero que ya incluso había sobrepasado ese número por lo que pidió a la gente que fuera a pedir informes a la delegación de esa dependencia federal para ver cómo se les iba a pagar.



Esto molestó a los beneficiarios, algunos de los cuales le reclamaron el haber tenido que hacer fila por tres días seguidos, sin que hubieran recibido el recurso ante lo cual Justino Maya se limitó a decir que no podía obligar a sus empleados a atenderlos después de las 15 horas, en que terminan su horario laboral.



Tal y como había ocurrido un día anterior, desde temprana hora los beneficiarios se presentaron a la oficina de Telecom ubicada en la esquina de las calles Ignacio Comonfort y Guadalupe Victoria de la colonia Centro, única que se mantiene en servicio a causa de la pandemia para poder cobrar los apoyos.



Esto sin la presencia de ningún funcionario de la Secretaría de Bienestar que vigilara que los usuarios guardaran una distancia de al menos un metro, para evitar el contagio por coronavirus o que al ingresar al Telecom les proporcionara gel antibacterial.



Al cierre de edición, el área de prensa de la delegación de la Secretaría de Bienestar no había emitido ningún posicionamiento al respecto.