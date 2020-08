Benito Juárez Tuvo un Gabinete de 115 Ministros, en Más de 14 Años

Sin duda alguna el presidente Benito Juárez es el mandatario con más colaboradores en su gabinete y en el que muchos de ellos ocuparon varias veces el mismo cargo o estuvieron al frente de otros ministerios, al mismo tiempo, como fue el caso de Manuel Ruiz que del 19 al 21 de enero de 1858 –al iniciarse el gobierno del oaxaqueño—estuvo encargado de Relaciones Exteriores, Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, así como de Hacienda.

En recientes días el Presidente de México respondió, en la conferencia mañanera, que el ilustre oaxaqueño tuvo entre 10 y 15 secretarios de Hacienda. Esto por las renuncias presentadas por tres miembros de su gabinete y las declaraciones del biólogo Víctor Manuel Toledo Manzur, calificando al gobierno de la Cuarta Transformación como un gobierno de contradicciones y de elementos que luchan por el poder individual. Toledo Manzur es el Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Con ese doble motivo recordé que un buen comentario será el referir que en nuestra Historia Patria, solamente Juárez hizo 115 nombramientos para integrar su gabinete durante los 14 años 6 meses y 2 días que fungió como Presidente de la República, comenzando a la salida de Ignacio Comonfort y él sucederlo por ley, pues era presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ocupó a 29 Secretarios de Hacienda.

Después primero fue electo y posteriormente se reeligió dos veces. Lo interesante radica en que el primer presidente indígena mexicano, nacido en San Pablo Guelatao, Oaxaca, fue un presidente itinerante y se enfrentó a verdaderos conservadores que no dudaron en imponer a un extranjero como Emperador, hasta vencer y restaurar el sistema republicano.

También es cierto, según los historiadores consultados, que entre los integrantes de su gabinete, Juárez tuvo serios enfrentamientos con el no menos ilustre Guillermo Prieto, a quien responsabilizó de la Secretaría de Hacienda, en tres diferentes etapas. Prieto Pradillo en Guadalajara le salvó la vida a Juárez, cuando los fusiles apuntaban contra el presidente y don Guillermo gritó: ’Los valientes no asesinan’. Ya distanciado del oaxaqueño y tras escribir artículos con severas críticas, pronunció la oración fúnebre en el sepelio de doña Margarita Maza de Juárez.

Considero oportuno comentar que en sus tres etapas como presidente, el general Porfirio Díaz requirió de nombrar a 63 colaboradores para integrar sus gabinetes, siendo el de 1880 a 1911 el más copioso. Entre los personajes nombrados estaban su compadre Manuel González, su suegro Manuel Romero Rubio, el maestro Justo Sierra y el abogado y economista José Yves Limantour Marquet que fue el secretario de Hacienda y Crédito Público desde 1893 hasta el final del porfiriato, cuando nuestro peso estuvo a la par del dólar americano.

Para quienes deseen conocer los detalles sobre este comentario, les recomiendo leer el Diccionario Enciclopédico de México, obra de mi estimado amigo Humberto Musacchio López. Ahí se enterarán que entre los dos oaxaqueños rebasaron los 45 años en la Presidencia de la República.

ABRAZO SOLIDARIO A TERE VALE

Al finalizar la semana pasada dejó de existir la señora Elvira Castilla, mamá de Tere, Federico, Javier y el finado comediante Raúl Vale Castilla. Para todos ellos un abrazo solidario. A Javier es al que no tengo gusto de conocer. Comento que compartí micrófonos de Radio ABC Internacional, en los estudios de la calle Eugenia, Colonia Narvarte, con Tere y ahí hice amistad con Federico que también participaba en la programación.

Recuerdo que al iniciarse como propietaria de la radiodifusora, Tere me confirmó la continuidad como colaborador y me dijo: ’Debes saber que mi mamá es tu fan. Todos los días te escucha y le gustan tus comentarios’. Nunca le dí las gracias a doña Elvira, lo hago ahora, nunca será tarde para guardar tan bonitas palabras. Hoy puede usted escuchar a mí querida Tere en el noticiario vespertino de Radio Fórmula que dirige y conduce Eduardo Ruiz Healy.

DÍA DEL BARRENDERO

Desde hace más de medio siglo en el antiguo Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el 8 de agosto está dedicado para reconocer la importante tarea de 8,322 barrenderos que en conjunto recorren diariamente cerca de once mil kilómetros. Barren calles y banquetas, recogen la basura a domicilio. Es un auténtico ejército humano que evita más contaminación, por eso ’Cantinflas’ en la película ’El Barrendero’ dijo que él era uno de ellos y su ’profesión’ era la de ’ingenieros en asepsia’.

En otras épocas los festivales tuvieron como escenario la taurina Plaza México, en otras la boxística Arena México, la pandemia del 2020 no permitirá un espectáculo de esa naturaleza. Les invito para que a ’los hombres de la escoba y el carrito’ les brindemos un momento alegre con un obsequio que muy merecidamente se ganan.

Héctor Castillo Berthier, del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, tiene un interesante estudio sobre la labor de los barrenderos y aporta datos curiosos: los once mil y pico de kilómetros mencionados, equivalen a la distancia entre México y Japón. También escribió que la suma de 34 días es igual a un viaje de la Tierra a la Luna.

NOMBRAN A MUJERES CÓNSULES

En reciente fecha el Presidente de la República asignó tareas diplomáticas a varias mujeres, todas a nivel de titulares de un Consulado. Entre las afortunadas se encuentra Isabel Arvide, una periodista que sus propios compañeros la descalificaron por sus antecedentes negativos en el desempeño del oficio. Isabel estará en Estambul, capital de Turquía.

Las otras nuevas cónsules son: Itzel Francisca de León Villard, a San Bernardino, California; la política Paloma Villaseñor, a Del Río, Texas; Martha Ofelia Zamarripa, a Belice.

Los comentarios que circularon, fueron en el sentido de que no han variado el criterio para excluir del Servicio Exterior, en las tareas diplomáticas, a quienes estudiaron esa carrera y tienen años esperando la oportunidad.

ANIVERSARIO DE EMILIANO ZAPATA

En este sábado 8 de agosto se cumplen 141 años del natalicio, en Anenecuilco, Morelos, del ’El Caudillo del Sur’, el general Emiliano Zapata Salazar, jefe del Ejército Libertador del Sur y luchador para reivindicar los derechos de los campesinos y recuperar tierras comunales y ejidales que les despojaron gobiernos y particulares.

Precisamente el jueves pasado el Presidente de México prometió a los yaquis, sonorenses que han sufrido desde la época obregonista, que una comisión especial se encargará de estudiar el problema para devolverles las tierras de que les entregó el presidente Lázaro Cárdenas del Río, así como llevar el agua potable para más de cincuenta pueblos que carecen de ella.

P.D. En esta ocasión les comparto comentarios relacionados con dos destacados mexicanos que tienen motivos para sentirse felices de lo que han logrado….El abogado Julio Serrano Castillejos el pasado 4 de este mes llegó felizmente a los 84 años de edad y hace 66 que fuimos condiscípulos en la Escuela Nacional Preparatoria, la añorada Prepa 1. Julio como vicepresidente y un servidor como secretario de prensa estuvimos en la directiva de la Sociedad de Alumnos. Merecidos reconocimientos ha recibido este hombre nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde reside. Poeta, escritor, jurista y profesor, lo distinguen como un gran chiapaneco. ..No menos orgulloso y contento está mi fraternal colega Carlos Ravelo y Galindo porque el 4 de agosto de 1945 inició su carrera en el oficio o profesión más bonita del mundo, la de reportero diarista. A lo largo de esos 75 años, que lo convierten en el Decano de los Diaristas Mexicanos, Carlos principió como yo, de Ayudante de Redacción (así con mayúsculas), reportero-redactor, columnista, argumentista de cine y televisión, además de su responsabilidad del Noticiero Excélsior que se transmitía, de lunes a viernes, por la noche en el Canal 2, hoy llamado Canal de las Estrellas. Ahora leemos su cultural columna ’En Las Nubes’ del diarismo digital…Desde aquí un abrazo para Julio y otro para Carlos.

