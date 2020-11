Berrea cártel de medicamentos del PRIAN: ONU recibió anticipos de compra

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el próximo jueves entregarán más de 30 mil millones de pesos como anticipo a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) por medio de la cual comprarán los medicamentos para el sistema de salud al mejor precio y de calidad en el extranjero.



Añadió que estas adquisiciones se harán en países donde se consigan los mejores precios y medicamentos de la mejor calidad.



’Vamos avanzando mucho en la compra de medicamentos para que haya abasto suficiente en todos los hospitales públicos’, garantizó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Anunció que la Organización de las Naciones Unidades apoyará en la adquisición



’Ayer nos reunimos con funcionarios de la UNOPS; ya estamos a punto de llegar a un acuerdo para la compra de todo los medicamentos en el extranjero, en los países donde se consiga los mejores precios, la mejor calidad, y ya estamos haciendo las reformas legales, porque se protegía a estas empresas que tenían el negocio de la venta de medicamentos, no había competencia", mencionó.



Ante el desabasto de medicamentos qué hay en el que país, el primer mandatario dijo que se entregará más de 30 mil millones en anticipos para la compra, para garantizar el abasto de medicamentos en todo el país y de manera gratuita.



’Es probable que mañana hagamos el anuncio, porque vamos ya a entregar más de 30 mil millones de pesos de anticipo, no van a faltar los medicamentos y gratuitos, atención médica y medicamentos gratuitos, quien va a llevar a cabo la compra es la UNOPS, ese organismo de la ONU encargada de la transparencia para garantizar cero corrupción y que nos rinda el presupuesto’, comentó.



El presidente López Obrador acusó que por la corrupción y los monopolios en la venta de medicinas una caja de pastillas para la diabetes que costaba 10 pesos en laboratorio, al gobierno la vendían hasta 200 pesos.



Adicionalmente López Obrador mencionó que eliminarán los trámites y restricciones en la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) para garantizar abasto de medicinas en el país.



Desde que estaban realizando un convenio por parte del gobierno federal con la ONU hace unos meses para la compra consolidada de medicamentos no le agradó a este grupo de empresas, y es por ello que ahora hay una ’campaña fuertísima’ de estas compañías para desprestigiar al Gobierno, aseguró.



’Hay indicios de que nos andan bloqueando para no contar con los medicamentos y no solo en México, en el extranjero. Las mismas empresas de aquí. Se hacen acuerdos con empresas de afuera e intervienen para que no nos cumplan con los compromisos’, indicó el mandatario. Con información de Érika Ramírez | CONTRALÍNEA