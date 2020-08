Besa los pies a empresarios mineros subsecretario "infiltrado"

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) advirtió que el subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, Francisco Quiroga Fernández, miente a los mexicanos al afirmar cínicamente que "las empresas mineras en México realizan las mejores prácticas del mundo y que la minería está apegada a la justicia, la seguridad y al estado de derecho"’.



La afirmación del funcionario es una mentira a todas luces.



México se encuentra entre los diez países más contaminantes del mundo en números absolutos así como en números relativos y no sólo eso: de acuerdo con la Cepal, es el país Latinoamericano que mayores conflictos mineros sostiene derivado de los abusos cometidos hacia el medio ambiente, la población, los pueblos originarios e incluso hacia sus propios trabajadores.



El subsecretario es uno delos perfiles ligados a Alfonso Romo, de quien se critica además que trabaja par ala IP y no para el presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T.



En un comunicado, la Red advirtió que Quiroga Fernández ha lanzado una amenaza contra los opositores a la minería, al declarar ante empresas que ’a quienes traten de extorsionar al sector minero no lo va a lograr’. Con ello, el servidor público dejó ’en claro que, desde su ascenso al cargo, nunca ha dejado de rematar los minerales del país y de utilizar los recursos nacionales para proteger a los todopoderosos empresarios mineros nacionales e internacionales’.



Rema indicó que estas declaraciones de Quiroga Fernández se dieron el pasado 13 de agosto durante el ’III Taller de Desarrollo Comunitario en la Minería y la Nueva Normalidad’, organizado por la Cámara Minera de Minera de México (Camimex). Por ello, la organización consideró que el subsecretario ’se presentó nuevamente ante los empresarios mineros como un gran vendedor de nuestro patrimonio y no como un funcionario encargado de proteger el interés nacional’.



Rema también señaló que a los empresarios les ofrece ’protección especial’ contra el crimen organizado, cuando en realidad ’son las mismas empresas quienes fomentan la operación de dichos grupos, ocasionando que varias comunidades vivan verdaderos infiernos de inseguridad. El oro que esté libre de violencia, mientras la gente tendrá que esperar otro sexenio de promesas contra la impunidad y la violencia’.



La Red preguntó entonces qué decisiones tomará este funcionario federal respecto de las poco más de 25 mil concesiones mineras otorgadas a lo largo y ancho de la República Mexicana, que generan permanentemente conflictos socio-ambientales, algunos de ellos considerados como los más graves de los que se tenga memoria en las últimas décadas. Por ejemplo, indicó, hostigamientos, criminalización, asesinatos y desplazamientos.



Y cuestionó qué significa para el subsecretario de Minería, el crimen ocasionado por la imprudencia de Grupo México, que derivó en una explosión dejando 65 mineros sepultados en los túneles la mina de carbón Pasta de Conchos ubicada en Nueva Rosita Coahuila desde 2006.