Betania Paniagua charla sobre la evolución del teatro en Toluca

Considera que apostarle al teatro infantil puede contribuir para mejorar nuestra sociedad.



Toluca, Estado de México, 18 de abril de 2020. El próximo 23 de abril se celebrará el Día Internacional del Libro, fecha simbólica para la literatura mundial, ya que ese día, en 1616, fallecieron Miguel de Cervantes Saavedra, Garcilaso de la Vega y William Shakespeare.



En la víspera de esa conmemoración, en la que se recuerda al dramaturgo, poeta y actor inglés Shakespeare, como un creador de teatro universal, la Directora de la Compañía de Teatro Landó, Betania Paniagua, compartió, por conducto de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, pasajes de la historia de las artes escénicas de la capital mexiquense.



’La principal gestora y promotora del teatro del Valle de Toluca, hace muchos años fue la Universidad, en la segunda mitad del siglo pasado, ya a finales de 1980 surge la Licenciatura en Artes Teatrales, lo cual hace que, por supuesto, se profesionalice esta actividad a nivel estatal y nacional’, señaló.



’Esta actividad, que es cien por ciento humana, tiene que ver con cómo se ha ido conformando y moviendo la dinámica social en el Valle de Toluca. Yo siempre los invito a que vengan a conocer esta capital cosmopolita, hay muchísima actividad, no únicamente teatral, sino cultural, la oferta es riquísima y de gran calidad’.



Betania considera que el teatro, además de ser un espectáculo de diversión, debe entenderse también como un modelo de educación, capaz de inspirar al público, pero, sobre todo, a la juventud a acciones más bondadosas en el entorno.



El teatro infantil, particularmente, dijo, ’es una maravilla, es una belleza, es una parte esencial para la formación de seres humanos, yo creo que sí tendríamos que apostarle a un tipo de teatro para recomponer o mejorar nuestra sociedad, tendría que ser desde el teatro infantil porque además de jugar con la ficción, es un elemento clave, necesario para el arte dramático.



’Es un elemento que juega con la fantasía, con la creatividad, con la imaginación, es altamente lúdico, divertido, elementos que son necesarios para el crecimiento emocional de los niños y de los no tan niños’, indicó.



Bertha Paniagua anunció que Teatro Landó traerá una puesta en escena para niños denominada ’Racataplán’, adaptación de un cuento de Felipe Garrido en el que se hace una alegoría sobre el uso de la máscara en el escenario y en la que, a través de personajes folclóricos y hermosos, se recapacita en torno a los valores de la amistad, no tener miedo y poder salir adelante.



Para la Secretaría de Cultura y Deporte es muy importante integrar en su programación las artes escénicas, en este momento en que se vive la contingencia para evitar la propagación del COVID-19, las obras presenciales están suspendidas, pero, a través de redes sociales se han presentado algunas formas de este arte. Para conocer más de estas actividades pueden seguir a la Secretaría estatal en Facebook y Twitter @CulturaEdomex.