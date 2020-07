Bety Mojica: Debemos unirnos contra el BOA para consolidar la 4T en Guerrero

La presidenta de Mi corazón es Guerrero A.C, Beatriz Mojia Morga, manifestó que todos los partidos de izquierda y las fuerzas políticas del estado, deben estar unidas para enfrentar al Bloque Opositor Amplio (BOA), en los comicios de 2021 y así lograr la consolidación de la 4T en la entidad.



Entrevistada ayer lunes por Códice 21, la afromexicana expresó su estima por el dirigente del Partido del Trabajo (PT), Victoriano Wences Real, quien la semana pasada salió a los medios para referir que Bety Mojica no había sido nombrada como aspirante para la gobernatura, a lo que Mojica respondió ’es muy temprano para postularse, los cabildeos deben continuar’.



Subrayó que Guerrero necesita cambiar a la clase política que se ha enriquecido a costa de los ciudadanos. Por ello refirió que es importante buscar buenas postulaciones para el Congreso local, con el objetivo que en el 2021 las izquierdan vuelvan a llevarse ’el carro completo’.



’En estos comicios yo voy a apoyar a Morena sea quien sea la candidata o candidato, porque ya es tiempo del renacimiento y la transformación de los guerrerenses’, expresó.



Cuestionada por el giro político que tomó hace más de un año, la calentana aclaró que ’todos cometemos errores, el mismo Andrés Manuel estuvo en el PRD y en el PRI, así que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra’, mencionó, sin embargo, defendió que siempre ha estado de lado del pueblo en las múltiples manifestaciones y en las protestas por elecciones limpias.



’¿Qué dónde he estado? En los plantones. En la plancha de zócalo capitalino pidiendo el ’voto por voto’. En las marchas a México con Félix Salgado. He estado buscando la reactivación económica con los artesanos de las distintas regiones, junto a las mujeres pidiendo igualdad. Tengo más de 40 años trabajando junto a mi pueblo, ahí he estado’, comentó la ex dirigente nacional.



Finalmente, Bety Mojica propuso para Guerrero la detonación de la Riviera Afromexicana, cuyo proyecto implica la creación de una vía costera paralela a la carretera federal que descubra las playas vírgnes de toda la región de la Costa Chica y consiga el desarrollo de los municipios afros, pero sobre todo atraiga visitantes de todos los lugares del mundo, concluyó.