Bety Mojica: En 2021 romper la triada de pobreza, violencia y corrupción

’Guerrero no está destinado a la pobreza, ante el panorama electoral de 2021 se debe romper con la triada de pobreza, violencia y corrupción que los gobiernos de derecha han generado’, refirió Beatriz Mojica Morga durante la conferencia de prensa virtual con el pool de medios ’Guerrero en Redes’, este jueves, donde mencionó que la entidad merece una nueva clase política que sea regida por la transparencia y orden financiero.



Abiertamente señaló que instituciones políticas como el Partido del Trabajo (PT), la han invitado a unirse a sus filas para encabezar el movimiento hacia el 2021, sin embargo, mantuvo que hay otros partidos que contemplan la figura de candidaturas externas y que esperará los tiempos para hacer públicas su aspiraciones políticas.



Respecto al tema de la reactivación económica y sobrellevar la crisis generada por el Covid-19, Mojica Morga propuso la vinculación de comercios locales para mover los recursos dentro del estado y así las pequeñas y medianas empresas (Pymes) salgan a flote.



’Es necesario que el gobierno estatal impulse a la economía local, comprando a nuestros productores, como es el caso de las costas donde se produce café, mango, coco, jamaica, limón y que estos alimentos se incluyan en las despensas que las administraciones reparten a la población, para que en lugar de cocinas comunitarias, se active el servicio a las fondas y restaurantes para que ellos distribuyan los alimentos a los adultos mayores y a los ciudadanos considerados grupos vulnerables’, acotó.



La ex diputada federal reprochó al gobierno de Guerrero la poca acción por mitigar la pandemia, además de que a tres meses de la cuarentena no se ha visto el resguardo en hoteles de médicos que atienden Coronavirus, como se ha practicado en otros estados del país, con la finalidad de reducir el número de contagios, por lo cual indicó que ’no hay un plan específico’.



La lideresa afrodescendiente subrayó que la ’Nueva Normalidad’ turística debe proponer a usuarios rutas de atractivos nuevos como artesanal, gastronómico, turismo rural y turismo comunitario, además de promover la agroindustria (productos agrícolas), y de esta manera los guerrerense se vean impulsados a conocer las bellezas de su propio estado.



Por otro lado, sobre las coaliciones políticas para vencer al partido del momento, Morena, Bety Mojica rememoró que hace un año cuando vaticinó la unión del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con el Revolucionario Institucional (PRI), situación que propició su renuncia al Sol Azteca, institución política que acompañó como dirigente nacional, sin embargo, expresó que aunque las alianzas son una estrategia para reducir el impacto de Morena, éstas tienen pocas esperanzas, pues los programas sociales han sido benefactores y tienen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como uno de los mejores en la historia de México, finalizó.