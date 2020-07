Bety Mojica, y el PT…

(Carta a Don Héctor)





EN POLÍTICA, TODO PUEDE OCURRIR, y en este sentido, aún sin pertenecer a un partido político, la Maestra Beatriz Mojica Morga, también puede convertirse en candidata a gobernadora del estado, igual que otros aspirantes a suceder a Héctor Astudillo Flores, aunque con una gran ventaja: ya demostró que es altamente competitiva, electoralmente.



En efecto, como candidata a gobernadora por el Partido de la Revolución Democrática, la exsecretaria de Desarrollo Social del gobierno del estado, quedó en segundo lugar en la elección del 2015, con todo y que su entonces partido cargaba el lastre de la tragedia de Iguala-Ayotzinapa.



Precisamente por ello, y pese a que actualmente no milita en ningún partido político, luego de su renuncia al PRD, tras su coalición electoral con el PAN en la elección presidencial del 2018, el dirigente máximo del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, decidió invitarla como su precandidata a la gubernatura de Guerrero, en el marco de la alianza que ese partido tiene, no solo con Morena, sino con su fundador, el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



Por supuesto, ni siquiera ha iniciado el proceso electoral local, en el que se habrá de elegir al nuevo gobernador de Guerrero, diputados al Congreso del estado, a los 81 municipios del estado, pero el que el PT la contemple como su precandidata, habla de que se le reconoce el peso electoral que tiene.



Hay que decir que rumbo a la elección del 2021, es decir, el año próximo, Morena, el partido del Presidente de la República, ha anunciado una alianza con el Partido Verde Ecologista de México y con el PT, y precisamente por esa alianza, el dirigente nacional petista ha solicitado encabezar al menos una candidatura a la gubernatura, que eventualmente podría ser la de Guerrero, de las 15 que estarán en juego.



Ciertamente nada está definido hasta ahora, pero el que el dirigente nacional del PT la contemple como su precandidata, quiere decir que ’está en la jugada’, y más si la alianza decide que Guerrero es para el PT, con tal de que este partido apoye a Morena y al Partido Verde a las otras 14 candidaturas que estarán en juego el año próximo.



Y es que, hay que decirlo, de las 15 gubernaturas que estarán en juego en el 2021, los partidos políticos y alianzas electorales deberán postular al menos siete candidatas mujeres para cumplir con la paridad de género que contempla la ley, de ahí que el PT, como parte de la alianza con Morena y el Partido Verde, ya tiene su precandidata para estar en condiciones si finalmente se decide que le dejan Guerrero y por género sea mujer.



Morena en Guerrero ciertamente tiene al menos a cinco aspirantes a la gubernatura del estado, algunos altamente competitivos, pero al ir en alianza con el PT y el Verde, es indiscutible que a estos partidos les tocarán candidaturas, de tal forma que podría ocurrir como en Morelos, en donde el partido de López Obrador sacrificó a su candidato en negociaciones con el Partido Encuentro Social a favor de Cuauhtémoc Blanco.



Por eso decíamos que en política todo puede ocurrir, e incluso en el último instante, de tal forma que Mojica Morga, con todo y que no milita en ningún partido político, está siendo tomada en cuenta al menos por la dirigencia nacional del PT, no solo porque es una mujer de izquierda, de la que ha dado muestras de ello, sino porque es altamente competitiva electoralmente que el rector de la Uagro, Javier Saldaña Almazán.



De Beatriz ’Bety’ Mojica, hay que decir además que no tiene señalamientos de corrupción. Es originaria de la Tierra Caliente. Es Licenciada en Comunicación Social por la UNAM; tiene una Maestría en Ciencias Políticas por el ITAM, y otra en Gestión de Políticas Económicas para el Desarrollo por el Centro de Estudios e Investigación para el Desarrollo Internacional de la Universidad d´Auvergne Clermont-Ferrand, Francia.



Así pues, es un error descartar, o en su caso minimizar a la excandidata a la gubernatura del estado, quien tiene bien claro lo que requiere Guerrero. Más aún, conoce todo el estado, y todavía mejor, nunca ha dejado de tener contacto con los líderes naturales desde antes de que fuera secretaria de Desarrollo Social.



Claro. No a todos gusta que esté en la pelea de la candidatura. De ser la candidata en Guerrero, sería su segunda ocasión. Por cierto, hay que decir que quien ha perdido dos veces la elección de gobernador es Félix Salgado Macedonio, quien hoy asegura que nadie le gana, aunque también eso decía en el pasado.



