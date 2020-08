Bety, precandidata del PT…

(Carta a Don Héctor)





AUN SIENDO UNA CANDIDATA EMERGENTE, Beatriz ’Bety’ Mojica Morga fue una excelente contrincante a gobernador en el 2015, situación que refrendó en el 2018, de tal forma que se quedó a tan solo 6 mil votos de ganar la Senaduría que hoy tendría en sus manos si se hubieran abierto todos los paquetes electorales, de donde recuperó 4 mil durante el parcial recuento.



Y es que la diferencia entre Manuel Añorve y Beatriz Mojica era de menos del 1 por ciento del total de votos obtenidos, por lo que de haberse abierto todos los paquetes electorales, como lo permite la ley, el PRD tendría otro senador en el Congreso de la Unión.



Pero en fin, eso es historia pasada, y lo actual es que de nueva cuenta, y en una nueva circunstancia, Bety Mojica podría ser, otra vez, candidata a gobernador del estado.



La razón, porque es competitiva, electoralmente hablando.



No es pues casual que la dirigencia nacional del PT, o lo que es lo mismo, el dueño de ese partido, es decir, el que decide las candidaturas, menos las de regidor que las deja en manos de los dirigentes estatales, la haya invitado a ser su precandidata ante una posible coalición con Morena y el Partido Verde.



Hay que decir que en el 2021, ninguno de los partidos, incluidos los más importantes del estado, gana por sí solo la elección de gobernador. Vamos, ni siquiera Morena, el partido del Presidente de la República que hoy hace alianza, a nivel federal, con el Partido Verde y el PT.



Por supuesto, se entiende que Morena, el Partido Verde y el PT, también buscan concretar una alianza electoral local, de ahí que el dirigente nacional de este último partido, Alberto Anaya, haya invitado a Beatriz Mojica para que sea su precandidata a la gubernatura del estado, tomando en cuenta el número de votos que ha obtenido en las dos últimas elecciones en las que ha participado.



Es decir, la invitación que recibió Mojica Morga del más alto nivel del PT para ser su candidata a gobernador del estado tiene que ver, simple y sencillamente, con su nivel de competitividad, y más si se va en alianza con Morena y el Verde, pues de lo que se trata es de ganar las elecciones y no de ser candidato para negociar posiciones.



Claro. Hay quienes no lo entienden, y menos lo aceptan, en primera, por su enanismo político, y en segunda, por los acuerdos inconfesables que ya tienen.



Y es que no entienden que en los procesos electorales se compite para ganar, no para satisfacer egos, o hacer negocios perdiendo.



En fin. En política nada está escrito, pues lo que hoy es, mañana no puede ser. Finalmente los candidatos a gobernador los eligen los jefes, o como sucede en algunos partidos, los dueños de éstos.



Mientras tanto, al igual que otros, Beatriz Mojica visita a sus amigos recorriendo el estado. La política, como bien dice, es también para resolver entuertos, y de entendimientos. Quien no lo acepte, o reconozca, es porque no lo sabe, no le importa o tiene otros intereses.



Por cierto, otra de las mujeres que también podría ser candidata a gobernador del estado es la actual alcaldesa de Acapulco. Adela Román Ocampo también tiene altas posibilidades de serlo. De ello nos ocuparemos próximamente.



EN OTRO ASUNTO, DE ACUERDO AL SERVICIO Meteorológico Nacional, lluvias intensas se registrarán en los próximos días en el estado, como las que han estado ocurriendo, debido a una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico en las costas, por lo que se recomienda a la población tomar las debidas precauciones.



El organismo, que depende del gobierno federal, advirtió que las precipitaciones estarán acompañadas de fuertes vientos y oleajes hasta de cinco metros de altura, por lo que la población debe estar atenta al desarrollo de los fenómenos naturales. Asimismo, las lluvias podrían provocar deslaves, desbordamientos de ríos e inundaciones, así como caída de granizo en las partes altas del estado.



En consecuencia, la invitación es a tomar las medidas pertinentes de prevención, en razón de que el gobierno federal se ha gastado ya los recursos destinados a contingencias, y por tanto, que Dios nos agarre confesados!



