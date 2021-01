Biden-AMLO, acciones comunes

La tardanza del presidente Andrés Manuel López Obrador en felicitar al ahora presidente 46 de los Estados Unidos, Joe Biden, luego de su triunfo electoral en noviembre de 2021, tiene fundamento constitucional, no capricho personal como se le quiere hacer ver: el proceso electoral no concluía y, como se pudo observar, hubo obstáculos y zancadillas políticas fáciles de resolver.

No podía adelantarse una opinión fuera del marco legal, sin embargo se le dio cariz político para llevar al enfrentamiento entre dos presidentes que coincidirán en sus respectivos periodos y con visión política de Estado para resolver los problemas de migración y entendimiento bilateral que, para empezar derriba el muro trumpiano.

En materia migratorio Biden se propone dar residencia permanente a más de medio millón de indocumentados mediante el programa DACA que protege a quienes nacieron en la Unión Americana y que estaban en riesgo se ser deportados de manera inhumana, se frenan los recursos oficiales destinados al muro fronterizo de los cuales Trump sólo construyó 727 kilómetros.

Biden recoge el clamor popular al revertir con 17 decretos políticas de retroceso y de barbarie que impulsó el acaudalado neoyorquino que todo veía con racismo, discriminación y violencia, lejos del entendimiento, del diálogo, la protección a los derechos humanos y a la naturaleza y que siempre estuvo en busca del enfrentamiento. Biden facilitará las cosas en una nueva relación con el mundo.

TURBULENCIAS

Reacomodos por licencias electorales

El diputado federal (PAN) Jesús Guzmán Avilés solicitó licencia del 25 de enero al 15 de febrero para separarse de su cargo y se reintegró a San Lázaro Nelia Farías Zambrano, de Morena; en Puebla la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco anunció que va por la relección en tanto que los diputados al Congreso Local, Nancy Jiménez Morales, Mónica Rodríguez, Liliana Luna y Gerardo Islas Maldonado solicitaron licencia también para ir en busca de otros cargos de elección popular. Angélica Arriaga, de Morena, será sustituta de Rivera en la presidencia municipal de Puebla…Tenemos una estrategia clara, una estrategia nacional de seguridad con la misión de que este país sea seguro para todas las personas. La seguridad ciudadana está basada no sólo en el combate a los delitos patrimoniales o en los delitos que más duelen, como el homicidio doloso y el secuestro, sino en atender las causas, afirmó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, durante su informe sobre seguridad en el país…La esposa del gobernador Alejandro Murat, Ivette Morán, entregó en San Pablo y San Pedro mixe una Unidad Básica de Rehabilitación y un parque infantil incluyente como parte de las acciones oficiales de apoyo a la región. Desde el inicio del año cuentan ya con agua potable, indicó la presidenta honorario del DIF…Este jueves 28 comparecerá ante el Congreso Local de Oaxaca el Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca a las 10:00 horas, le seguirá el de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y el lunes 1 de febrero la Secretaria de Movilidad; posteriormente, a las 14:00 horas la de la titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, martes 2 de febrero la Secretaria de Bienestar del Estado de Oaxaca y de la Secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicano, miércoles 3 de febrero asistirán los titulares de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Administración; el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental fue convocado para el jueves 4 de febrero y la Secretaría de Economía, el lunes 8 de febrero rendirán cuentas el y la titular de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, a las a las 10:00 y 14:00 horas, respectivamente…Y la presidenta de la JUCOPO del Congreso Local, diputada Delfina Guzmán Díaz, demandó al Congreso Local hacer suyas las demandas de las personas, pueblos y comunidades afromexicanas, constructores de la Nación, pues el país concentra 14.25 del total de la población afro y ocupa el segundo lugar a nivel nacional con el mayor porcentaje, 14 de cada 100 afroamericanos se encuentran en Oaxaca….

