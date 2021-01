Biden-AMLO, soluciones de Estado

Desde el 2012 cuando el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador aspiraba a la presidencia de la República y Joe Biden era vicepresidente de Barak Obama, se planteó el ancestral problema migratorio entre México y Estados Unidos y hubo una promesa de reforma migratoria, la cual quedó pendiente y ahora en vías de ejecutarse.

No es nuevo el problema migratorio ni ocurre sólo entre ambas naciones que comparten una amplia y concurrida frontera, ni es tampoco el único que se enfrenta en el mundo. Se trata de un cultura milenaria, desde el inicio mismo de la humanidad, y que ha permitido el desarrollo de países poderosos como los Estados Unidos.

Sin embargo, lejos de ser solucionado, se ha complicado, no obstante que se trata de una cultura propia de la humanidad, de los seres humanos, de migrar hacia uno u otro lado, tal y como lo demuestran las enormes corrientes migratorias en Europa o en Centroamérica, que constituyen un problema político y social para las naciones.

Encontrar una solución de Estado –lo mismo que en las epidemias o en la economía-, corresponde a dos jefes de Estado que tienen claridad en los problemas de sus respectivas naciones; la solución no es a la Trump, de construir muros o de enviar tropas a detener a los migrantes; la solución está en atender los problemas sociales con medidas audaces, con más oportunidades de educación y empleo ya sea en sus países de residencia o en los receptores. Eso lo saben los ahora presidentes.

TURBULENCIAS

Chihuahua con sus candidatos

Estimulado por el gobernador Javier Corral, el senador Gustavo Madero buscará la candidatura del PAN al gobierno del estado, en tanto que la alcaldesa María Eugenia Campos Galván, ex diputada federal, hará lo propio con el aval del ex presidente Felipe Calderón. ’Lo importante es derrotar a Morena’ y ella es la buena, señaló…Sputnik New desmintió que el empresario Alejandro Cossio haya adquirido dos millones de vacuna anticovid para comercializarlas en México y en Centroamérica pues no hay disponibilidad de las mismas, señala la agencia rusa, en tanto que en Nuevo León celebran que la élite regiomontana se haya ya protegido de la pandemia, seguramente fueron timados aunque el gobernador Jaime Rodríguez hace alianzas con empresarios para asegurar sus remesas que, por cierto, no están todavía a la venta… La inversión social total para 2021 , que asciende a 154 mil 960 millones de pesos, se destinarán 135 mil 662 millones a las personas adultas mayores, 16 mil 614 millones a las personas con discapacidad permanente y dos mil 684 millones de pesos a niñas y niños, hijas e hijos de madres trabajadoras informó al Presidente Andrés Manuel López Obrador el titular de la secretaría de Bienestar, Javier May durante la reunión de trabajo realizada en Linares, NL ante el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y la subsecretaria Adriadna Montiel Reyes…La UABJO aclaró que no tiene ningún proceso de inscripción abierto y la próxima convocatoria de ingreso se publicará en abril en las redes sociales institucionales y recepción de documentos en correos oficiales y cuentas bancarias de la Universidad, no personales, esto ante posibles acciones fraudulentas de quienes engañan a familiares de aspirantes a ingresar a la institución…Desde que tomó posesión como nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), el pasado mes de diciembre, el capitán Salvador López Contreras trabaja incansablemente para lograr la unidad del sector frente a la próxima aprobación en el Congreso de la Unión, de la Ley Nacional que regule a esta industria. En su discurso inaugural, destacó que la división que prevalece en este gremio los ha mantenido distanciados y erráticos. La AMESP agrupa actualmente a las 92 compañías más sólidas del ramo…

