Biden arrasó y la fuerza social armada de Trump se desinfló… afortunadamente

El espectáculo de la democracia fue tan apabullante que Donald Trump y su base social armada se quedaron en el pasmo. Afortunadamente. Y al anuncio masivo, unánime, total de las grandes cadenas televisivas del triunfo del demócrata Joe Biden y de Kamala Harris, sobrevino una rápida ola nacional e internacional de felicitaciones y reconocimientos.



La fiesta en las plazas y las calles de EU y las felicitaciones terminaron de legitimar al presidente número 46 de Estados Unidos.



Las bravatas previas, amenazantes, peligrosas del presidente saliente, derivaron en refunfuños vía twitter a los que ya nadie hizo caso. Su negación a reconocer su derrota no fue sorpresa. Todos lo esperaban, esperábamos, y en eso quedó.



Con quizá 75 millones de votos ciudadanos a favor de Biden frente a quizá 71 de Trump y con 290 votos de los colegios electorales sobre 214 del mandatario saliente, difícilmente podrá revertirse este proceso. Los especialistas coinciden en que la judicialización de estas elecciones en Estados Unidos pasará a la historia como una experiencia que nunca deberá volver a repetirse.



El reto de Biden-Harris es enorme: combatir a la Covid-19, relanzar la economía y el empleo, reconstruir instituciones, programas, relaciones de todo tipo dentro y fuera de los EU, pero sobre todo enfrentar y disminuir la polarización interna y los graves niveles de xenofobia, racismo, reposicionamiento de la ultraderecha y dar respuesta a los movimientos feminista y el de la vida de los negros sí importa.



En la mayoría de ellos, Biden y Harris deberá dar resultados rápido.



En este contexto, hubo quienes se sorprendieron en México que el presidente Andrés Manuel López Obrador se negara a felicitar a Biden bajo el argumento de que se debe esperar a que se disipen todas las acciones jurídicas respecto de los reclamos de Trump.



En un comentario aparte indicó que este caso era como el que él enfrentó en 2006 cuando invadió Reforma, Avenida Juárez y el Zócalo durante semanas y se erigió como ’presidente legítimo’ ante un supuesto fraude electoral que nunca documentó.



Con esta negativa y comentario, AMLO deja en claro que cree que Trump pudo haber sido electoralmente atracado por Biden y que los resultados podrían ser anulados.



Yo creo que tiene todo el derecho de creer lo que quiera. Y actuar en consecuencia. Al final, llegó con 33 millones de votos y es Presidente de México. Si hay algo que reclamarle, será vía el voto en los comicios de 2021 y en el proceso de ratificación de mandato en 2022.



Por lo demás, él como el fantasma de su permanente pesadilla, ese llamado Carlos Salinas, no escucha, ni ve ni habla con quienes lo critican.



No hay más que hacer en este caso.



Monreal, no deberíamos sonreír tanto



Quien sí reconoció el triunfo de Biden -no sabemos si lo felicitó- fue el senador Ricardo Monreal quien analizó algunas posibles repercusiones de esta nueva presidencia en Estados Unidos en México.



En su reflexión, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado recordó que durante su campaña, el demócrata Biden planteó continuar con la política ’By American’, que busca que los norteamericanos consuman y adquieran preferentemente productos hechos en EU, lo cual es una política nacionalista y de poco entusiasmo por el libre comercio y para las exportaciones mexicanas.



De igual manera, indicó que por sus pronunciamientos Biden dará más juego a los sindicatos de su país, que buscaron, durante la renegociación del T-MEC, que un mayor número de empleos se repatrien de México a Estados Unidos.



De los documentos de campaña de Biden se desprende, apunta, que desecharía algunas de las medidas implementadas por Trump contra los migrantes.



Pondría énfasis, igualmente, en una estrategia regional integral centrada en el desarrollo, para combatir, desde los países de origen, las causas que impulsan la inmigración.



Monreal destacó que Joe Biden en el último debate con el presidente Trump se comprometió encontrar mecanismos para legalizar a las y los integrantes del DACA: miles de migrantes que llegaron a los EU en su niñez y que no han podido legalizar su estatus migratorio. El 80 por ciento de ellos son mexicanos.



Y recordó que muchas de las medidas fallidas para atacar las causas de la inmigración desde Centroamérica, así como la mayor parte de la construcción del muro fronterizo, iniciaron y se acrecentaron en la administración de Obama, de la cual Biden fue vicepresidente.



En lo político y parlamentario, Monreal consideró que el nuevo mandatario norteamericano tendrá que convivir y negociar con una fracción liberal que cada vez tiene más influencia y que podría generar acciones contundentes tanto en política doméstica como internacional.



Adelantó que cree que es factible que algunos de los representantes más connotados del ala liberal en el Partido Demócrata, como Elizabeth Warren y Bernie Sanders, ocupen puestos en su gabinete.



En cuanto a México, dice que la victoria de Biden significará un cambio de narrativa. Pero tiene la confianza de que México tiene la fortaleza para enfrentar cualquier cambio de discurso y de nivel de interacción con los Estados Unidos.



’También puede continuar profundizando una relación que es fundamental para nuestro país como lo es para el vecino del norte, en términos comerciales, de desarrollo de nuevos mercados que sustituyan a los asiáticos, de acercamiento con los sectores hispanos y de mexicoestadounidenses en la Unión Americana’.



Senado vs INE



Durante el fin de la semana y por 9 votos a favor y 2 en contra, el Consejo General del INE decretó que para las 15 candidaturas a gobernador que correrán en el proceso de 2021, siete deberán corresponder a mujeres.



Durante el proceso, los representantes legislativos y de partidos políticos de Morena y del PAN, junto con los consejeros electorales Uuc-Kib Espadas y José Roberto Ruiz Saldaña, indicaron que el INE no tiene facultades para imponer estas candidaturas por más que sean reclamadas por una importante corriente en México en favor de la paridad de género.



Todos ellos indicaron que la paridad no opera en cargos de elección unipersonales como lo es en el caso de los gobernadores, donde a su juicio sólo opera es la ’alternancia’.



Frente a estos hechos, en el Senado se presentó el rechazo de Ricardo Monreal y varios senadores de otras fracciones por considerar que el INE invadió responsabilidades exclusivas del Legislativo.



Entonces, ’se mantiene la decisión de acudir a una controversia constitucional’, anunció el zacatecano.



Dijo que ’se agotarán los recursos jurídicos pertinentes’, aunque ’se está analizando cuál de ellos interponer, (ya sea) controversia ante la Corte o recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, insistiendo simplemente en la invasión de facultades del Poder Legislativo’.



La resolución del INE para introducir la paridad de género en estas elecciones a gobernador y el rechazo de parte de líderes del Senado, abrió un debate interno ya que varias senadoras salieron a defender lo acordado por el INE.



Como si no tuvieran suficiente con las discrepancias y conflictos internos.



