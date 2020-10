Biden gana a Trump el primer debate

El 2 de octubre no se olvida.



Aclaro, se da una tendencia sobre los temas más controvertidos en el sentido de que se siguen las primeras manifestaciones, son sin duda la fuerza de las comunicación de las redes sociales; tal ocurrió con el primer debate de los candidatos presidenciales del país vecino, Estados Unidos, por el Partido Republicano, el actual huésped de la Casa Blanca, Donald Trump, que se propone reelegirse por cuatro años más, y por el Partido Demócrata, Joe Biden, al criticarse que fue un encuentro ríspido, lleno de adjetivos e inclusive de insultos. Algunos dijeron que fue aburrido por carecer de ideas.



Nosotros nos preguntamos, qué esperaban ante un Donald agresivo, impertinente, insultante, mordaz y que nunca respetó las reglas del juego, que a toda costa trataba de sacar de quicio a su oponente.



La respuesta la presenciamos todos los que seguimos la transmisión, Biden nunca perdió la serenidad, contestó a todas las impertinencias insultantes del usufructuario de la Casa Blanca. Es más en varias ocasiones lo obligó a callarse.



Los críticos consuetudinarios, seguramente deseaban que el demócrata se quedara callado, impávido ante los ataques del Ronald, eso nunca ocurrió y de ahí la respuesta del electorado encuestado.



Seis de cada diez personas que vieron el debate presidencial dicen que Biden estuvo mejor. El demócrata tiene 6,1 por ciento de ventaja en los sondeos.



La información textual es esta: ’En el mar revuelto que dejó el debate presidencial en Estados Unidos, Joe Biden marcha adelante por 6,1 por ciento a nivel nacional y un 3,5 por ciento en los estados clave, según un promedio de RealClearPolitics. No está todo dicho, por supuesto, porque Donald Trump ha demostrado que puede sorprender en terrenos impensados. Pero parece difícil que el duelo del martes lo ayude a remontar’.



En la misma información recogida se afirma que las encuestas nacionales son una buena guía sobre la popularidad de un candidato en todo el país, pero no son necesariamente una buena forma de predecir el resultado de las elecciones.



En 2016, por ejemplo, nos recuerda Clarín de Argentina, Hillary Clinton lideró las encuestas y ganó casi tres millones de votos más que Donald Trump, pero aun así perdió, eso se debe a que la gran potencia del norte usa un sistema de colegio electoral, por lo que ganar la mayor cantidad de votos no siempre otorga la ventaja en la elección.



En efecto, Joe Biden está adelante de Donald Trump en la mayoría de las encuestas nacionales desde principios de año. Llegó a rondar el 50 por ciento en los últimos meses, con una ventaja de 10 puntos en ocasiones.



Sin embargo en Estados Unidos, el país que presume de tener y observar la mejor democracia del mundo, no deciden las encuestas, no decide el pueblo electoral, decide el manejable colegio electoral, los llamados grandes electores de Estados Unidos. Por lo pronto, Biden gana el primer debate a Trump.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, el portal www.libertas.mx e IRRADIA NOTICIAS.