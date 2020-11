Biden gana Wisconsin y se acerca a la Casa Blanca; campaña de Trump pide frenar conteo en Michigan

Redacción AN / GS

4 de noviembre 2020 1:30 pm





La campaña de Donald Trump ha presentado una demanda en Michigan para detener el recuento de votos en las elecciones presidenciales, mientras Joe Biden se perfila como ganador en Wisconsin, por lo que de ganar en Michigan y Nevada -que le dan los 22 votos que necesita- llegaría a los 270 votos electorales, necesarios para llegar a la Casa Blanca.



’Hemos presentado hoy (miércoles) una demanda en el Tribunal de Reclamaciones de Michigan para detener el recuento hasta que se conceda un acceso significativo. También exigimos que se revisen las papeletas que fueron abiertas y contadas mientras no teníamos un acceso significativo’, dijo la campaña en un comunicado.



Actualmente, en Michigan va arriba Biden con el 96% de voto estimado:







Por su parte, el candidato Joe Biden ha anunciado la creación de un fondo que servirá justamente para emprender batallas legales.



’Para asegurarnos de que se cuente cada voto, estamos organizando el esfuerzo de protección electoral más grande jamás realizado. Porque Donald Trump no puede decidir el resultado de esta elección: el pueblo estadounidense lo hace’, indicó el demócrata en un tuit con un link para aportaciones.



…Y cuestiona Wisconsin



Joe Biden se perfila como el ganador en Wisconsin, según AP y CNN.



La campaña del presidente Donald Trump solicitará de inmediato una revisión del conteo de los votos en Wisconsin.



’Ha habido informes de irregularidades en varios condados de Wisconsin que plantean serias dudas sobre la validez de los resultados’, dijo el director de la campaña, Bill Stepien, en una comunicado, en el que no dio detalles de ningún informe.



’El presidente está dentro del umbral para solicitar un recuento y lo haremos inmediatamente’, agregó.



Si el margen de un candidato está dentro de 1 punto porcentual, este puede pedir un recuento; en este caso sí ocurre pues Biden tendría 49.6% frente al 49% de Trump.



Con Wisconsin en la bolsa, Biden tendría 248 votos electorales, frente a 214 de Trump.