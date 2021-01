Biden, muchas promesas para latinos

Reforma economía, migratoria, muro y DACA

¿Fin de AMLO como policía guarda-fronteras?

El peor de enemigo de Trump… es Trump





Cuando la voz de un enemigo acusa, el silencio de un amigo condena

Ana de Austria, reina de Francia, 1601-1666







Se cumplió la ceremonia de toma de posesión del 46º presidente de Estados Unidos. Al ser ungido, Joe Biden se convirtió en un político que hace muchas promesas a los latinos, en medio de un discurso que pide la unión de todos los estadounidenses.



Los latinos son la principal minoría en la Unión Americana y fueron motores para sacar del poder a Donald Trump, quien convirtió a las minorías en el foco de sus agresiones verbales, lo que partió a la mitad al pueblo estadounidense.



Los que están en favor de la democracia y las minorías y aquellos que consideran que los grandes problemas de ese país son originados por latinos, negros, asiáticos y musulmanes.



Esto nos lleva a las reflexiones sobre Trump: Él mismo provocó su derrota. El divisionismo social llegó a niveles de insulto a la razón política de EU y las minorías lo sacaron de la Casa Blanca. Trump, fue el principal enemigo de Trump. Para colmo, agredió sistemáticamente a la prensa.



Sin embargo, cuenta con un capital político de más de 70 millones de votos; la mitad del electorado estadounidense. Esto lo podría llevar a una reelección para los comicios de 2024. Por lo menos, será un factor de peso en las decisiones políticas del gobierno de Biden.



Ahora bien, en lo que realmente nos interesa a los mexicanos, Biden afirma que enviará al Congreso su propuesta de legalización de 11 millones de inmigrantes ilegales, con lo que terminaría una larga cadena de persecuciones a millones de mexicanos y otras etnias.



Los intereses de los mexicanos se centran en la reforma migratoria que se comprometió Biden en enviar al Congreso de la Unión Americana, el restablecimiento del programa DACA de apoyo a estudiantes extranjeros en aquel país, donde se beneficiarían más de 600 mil jóvenes mexicanos que representan el 70% de los beneficiados de ese programa. Reciben permisos de trabajo temporal, licencias de conducir y un número de seguridad social.



Con el tiempo veremos qué ocurrirá con aspectos de colaboración contra el crimen y otros temas estratégicos entre ambas naciones.



Otro punto, es la cancelación de la construcción del muro que ordenó construir Trump, un gesto severamente agresivo con México y el gobierno, en aquel entonces, presidido por Enrique Peña Nieto.



Aún no queda claro lo que ocurrirá con las relaciones entre México y Estados Unidos; entre Biden y AMLO, quien ha sido considerado por legisladores demócratas como ’el guarda-fronteras’ de Trump.



Las señales que envía el gobierno de López Obrador no son nada amigables. El discurso de conciliador con Biden, pero los hechos hablan de la preparación de una plataforma de enfrentamiento sistemático con el fin de provocar una reacción del gobierno estadounidense y usarla como bandera que motive el nacionalismo de la izquierda mexicana.



PODEROSOS CABALLEROS



TWITTER: Fuertes críticas lanzó AMLO contra Twitter y exhibió el currículum del director de esa plataforma en México, Hugo Rodríguez Nicolat. Lo ’acusó’ de ser simpatizante panista y de haber trabajado en gobiernos de ese partido. Usó el Presidente una plataforma a nivel nacional para atacar a una persona. Ya lo ha hecho contra periodistas y activistas que no comulgan con su idea socialista. Es una forma de censura e intimidación.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



HYUNDAI: Hyundai Motor Group invertirá con el gobierno de la provincia de Guangdong para producir sistemas de celdas de combustible en alta mar, en Guangzhou, China. La inversión impulsa la creciente industria del hidrógeno en China. La construcción está programada para comenzar en febrero próximo y se completará en la segunda mitad de 2022. La planta será la primera base de producción de celdas de combustible del grupo fuera de Corea, con la capacidad inicial para producir 6,500 unidades de sistemas de celdas de combustible por año. El grupo aumentará gradualmente la capacidad en función de la demanda del mercado.







