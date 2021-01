Biden nos envía mensaje de buena voluntad

Seguramente algunos de ustedes respetados lectores, radioyentes, televidentes y cibernautas conocerán de esta entrega cuando ya haya tomado posesión Joe Biden como el XLVI presidente de Estados Unidos y Kamala Harris como vicepresidenta, la primera mujer en llegar a ese alto cargo, ello no resta la intención del comentario.



Todo cambio de poderes, desde la más humilde organización hasta la más encumbrada posición política como es el caso del que hoy se inicia en la gran potencia mundial, tiene sus tintes dramáticos, pero en este se agudizan por el intento fallido del magnate Donald Tump de querer eternizar en la potestad presidencial.



Es de reconocerse, que fue una proeza de la diplomacia mexicana el no haber entrado en conflicto con el magnate convertido en el presidente de la nación vecina, ahora la situación, consideramos, se vislumbra para una buena cercanía bilateral.



Ya se que me enfrento a los que no sólo auguran una mala vecindad con el flamante Presidente, Joe Biden, sino que la desean en esa amargosa actitud de que fracase el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.



La primera señal halagüeña la envió el presidente electo el pasado lunes 18, con su decisión de nombrar a la prestigiada diplomática Roberta Jacobson como Coordinadora para la Frontera Sur, de nueva creación, es decir, con México. Primero es de recordarse que la ex embajadora de Estados Unidos en nuestro país, renunció al cargo por diferencias con Trump.



Tomo este párrafo textual de la plataforma ’dossierpolítico, periodismo inteligente’: ’Jacobson renunció como embajadora tras muchas diferencias con la Casa Blanca a cargo de Donald Trump, cuyas políticas migratorias criticó, así como su retórica ‘vilificando a los mexicanos’. En su lugar llegó Christopher Landau a la Embajada en México, quien a su vez ya anunció que deja el cargo este 20 de enero.



Juan Sebastián González, principal asesor para América Latina del equipo de transición de Biden, confirmó lo anterior a través de un mensaje en Twitter: ‘Siempre he admirado a Roberta Jacobson. Respetada, experimentada, y capaz, pocos se preocupan tanto o han trabajado tanto para avanzar en las relaciones EU-México para que alcancen todo su potencial’’.



Para qué añadir más, todo está dicho: el presidente JOE BIDEN NOS ENVÍA UN PRIMER E INMEJORABLE MENSAJE DE BUENA VOLUNTAD.



EN EL ÁTICO: A cada momento parece que se abren las puertas de la prisión a Donald Trump; el líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, ha asegurado este martes en el pleno, que el presidente, Donald Trump, ’provocó’ el asalto al Capitolio que llevaron a cabo sus partidarios el pasado 6 de enero. Y en contraste, Joe Bieden se despidió entre lágrimas de su estado natal: Siempre seré un hijo orgulloso del estado de Delawre, cuando muera Delawre estará escrito en mi corazón’.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, el portal www.libertas.mx e IRRADIA NOTICIAS.



Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.