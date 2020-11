¿Biden o Trump?

La oportunidad se encuentra en las manos de los electores estadounidenses y serán ellos que definan quién de Joe Biden o Donald Trump será su presidente por los próximos cuatro años, a partir del 20 de enero.



Hacía mucho tiempo que una elección presidencial en los Estados Unidos no concentraba tanto encono, ni golpeteo entre los contendientes, el que se han propagado a través de medios de comunicación y redes sociales.



Como toda elección presidencial del vecino del norte, su proceso electoral rebasa sus fronteras, ya que el interés es generalizado en el mundo, sobre el rumbo que seguirá esa Nación y las directrices que marcará quien rija su destino.



Los pronósticos de muchos pueden quedar en mal, si los electores deciden una cosa contraria a la que auguran, como sucedió hace cuatro años, cuando sorpresivamente, la favorita de todas las encuestas, Hillary Clinton, sucumbió en la cuenta de los votos electores.



Es cierto que Clinton ganó en los votos mayoritarios de la población, pero no en los votos electorales a los que tiene derecho cada estado de la Unión Americana, donde Trump salió airoso.



La democracia estadounidense no es directa como la de la mayoría de los países, donde los que obtengan la mayoría de los votos contados son los ganadores y ellos están conforme con esta situación, por lo que las críticas no les harán cambiar su forma de ver la democracia.



Más de la mitad del padrón electoral ya fue a votar, mediante el sistema de voto anticipado y muchos de ellos han salido a manifestar en forma pública el sentido de su voto. Muchos de los famosos han expuesto su sufragio en favor del candidato demócrata, aunque la realidad es el total escepticismo sobre lo que sucederá hoy.



Los dos candidatos manifiestan su confianza en recibir el respaldo necesario que les permita superar al otro, aunque hay quienes vaticinan que no se conocerá al ganador de la contienda el mismo día, con lo que se terminaría una costumbre en los procesos electorales de esa Nación por la rapidez con que se cuentan los votos.



Hay quienes mantienen el alma en un hilo, ante la posibilidad de que Trump surja ganador como hace cuatro años, aunque la mayoría tiene confianza en la victoria de Biden.



La realidad es que gane quien gane, demócrata o republicano, la relación con México seguirá siendo tersa y tensa, de acuerdo a los momentos que se viven.



Hay Republicanos con los que el trato ha sido mejor para México y pasaron otros Demócratas que endurecieron su política hacia su vecino del sur.



La moneda está en el aire y habrá que esperar a que asuma el gobierno el ganador, para saber el rumbo de su gobierno.



Jaime Bonilla rindió su Primer Informe de Gobierno en Tijuana, en un evento con sana distancia y donde el cubrebocas y las medidas sanitarias se siguieron con mucho cuidado.



No hubo invitados especiales ni grandilocuencia en su discurso en el que dejó en claro su compromiso de responder a las necesidades del pueblo bajacaliforniano y reafirmó su palabra de cumplir con los 100 compromisos de campaña, sin importar que los hizo para un período de cinco años y resultó, finalmente de dos años.



De esos 100 compromisos en un año cumplió con 93, más de los que realizaron sus antecesores en el cargo.



Dijo que en otras administraciones ’solamente se atendían los intereses espurios de unos cuantos aventajados que se coludían con las autoridades en turno, para cometer robos, atropellos y tropelías en contra de la sociedad más desprotegida.’



Cuando asumió el gobierno, dijo, encontramos un gobierno convulsionado, sin pies ni cabeza, financieramente quebrado, por lo que desde el primer día, se enfocó en reestructurar todo, con reformas constitucionales que verdaderamente protejan al ciudadano.



Tabasco no sale de una inundación, cuando ya se anuncian nuevas lluvias en los próximos días que podrían aumentar el caudal del río Grijalva que cruza la capital del estado.



