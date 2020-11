Biden obtiene 306 votos electorales contra 232 de Trump, según medios de EU

’Nunca apuesten en mi contra’; Trump reitera que puede dar la vuelta a elecciones

China felicita a Biden y Harris por su victoria electoral en EU

El demócrata Joe Biden solidificó su triunfo en las elecciones de Estados Unidos al ganar finalmente 306 votos contra los 232 del presidente republicano Donald Trump, informaron el viernes medios estadounidenses.



Diez días después de las elecciones del 3 de noviembre, Biden fue declarado ganador en Georgia (que aporta 16 votos electorales), mientras Trump venció en Carolina del Norte (15), dijeron varios medios entre los que se incluyen NBC y CNN..



Con estas cifras, Joe Biden mantiene la ventaja para ser nombrado como próximo presidente de Estados Unidos.



El Colegio Electoral, integrado por 538 miembros, decide formalmente la presidencia de Estados Unidos.



El que fuera vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) se convierte así en el primer candidato demócrata que gana las presidenciales en Georgia desde 1992.



La CNN y los diarios The Washington Post y The New York Times concedieron el triunfo a Trump en Carolina del Norte, que tiene 15 compromisarios en el Colegio Electoral.



Hasta ahora, Georgia y Carolina del Norte eran los dos estados donde los medios de comunicación todavía no habían hecho sus proyecciones, después de que anoche dieran como triunfador a Biden en Arizona.



Pese a que el sábado pasado los medios dieron como vencedor a Biden en los comicios presidenciales, Trump no ha reconocido su derrota y ha afirmado, sin pruebas, que hubo fraude electoral.



Recuento en Georgia

Debido a lo estrecho del resultado, el estado de Georgia comenzó este viernes el recuento de los votos de las elecciones presidenciales estadounidenses, un proceso que puede durar cinco días, mientras que el presidente Donald Trump sigue insistiendo en que hubo irregularidades sin ofrecer pruebas de ello.



El recuento a mano de los cerca de cinco millones de votos y, después de que todos los condados certificarán sus resultados, deberá concluir el miércoles 18 de noviembre a la medianoche, anunciaron las autoridades electorales de Georgia.



Las leyes del estado señalan que deberán volver a contarse los votos cuando el margen de diferencia sea inferior al 0.5 %, y en este caso el demócrata Joe Biden mantiene una ventaja sobre Trump, tras escrutarse el 99 % del total de los sufragios, de 14 mil votos, lo que supone el 0.3 %.



No obstante, en el improbable caso de que cambie el resultado en Georgia, lo cierto es que Biden cuenta con margen suficiente con los estados donde ya le dieron como vencedor las proyecciones de los principales medios de comunicación del país.



Trump promete vuelco electoral

Casi una semana después de que los grandes medios estadounidenses proyectasen a Biden como ganador de las elecciones, Trump sigue sin reconocer la derrota y aferrado a acusaciones sin pruebas de fraude.



"Nunca apuesten en mi contra", dijo el mandatario en una entrevista publicada este viernes en el diario Washington Examiner, en la que señaló que es capaz de dar la vuelta a los resultados de los comicios.



Preguntado sobre cuándo calcula que será capaz de dar la vuelta a la situación, Trump respondió: "No sé, probablemente dos semanas, tres semanas".



Al mandatario se han sumado un grupo de influyentes republicanos que han evitado confirmar la victoria de Biden pese a que ha superado la cifra mágica de 270 votos en el Colegio Electoral en los estados donde ya se ha proyectado un ganador.