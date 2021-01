Biden restringirá el ingreso a EU de viajeros de Brasil, Irlanda, Gran Bretaña, Sudáfrica y 26 países más

El Presidente Joe Biden volverá a implementar de manera oficial el lunes las restricciones de viaje por el coronavirus a las personas que no tengan la nacionalidad estadounidense procedentes de Brasil, Irlanda, Gran Bretaña y otras 26 naciones europeas que permiten viajar a través de fronteras abiertas, informaron el domingo dos funcionarios de la Casa Blanca.



Los funcionarios, que declararon a condición de guardar el anonimato para poder hablar sobre la orden, también confirmaron que Sudáfrica sería añadida a la lista de países con restricciones debido a las inquietudes sobre una variante del virus que se ha propagado más allá de esa nación.



Biden está revirtiendo una orden implementada por el expresidente Donald Trump en sus últimos días en el cargo que pedía el relajamiento de las restricciones de viaje a partir del martes.



La decisión de revertir la orden no es sorprendente, pero la adición de Sudáfrica a la lista de países con restricciones de viaje destaca la preocupación del nuevo gobierno frente a las mutaciones del virus.



La variante registrada en Sudáfrica no se ha encontrado en Estados Unidos, pero otra variante, originada en Gran Bretaña, se ha detectado en varios estados.



La agencia de noticias Reuters fue el primer medio en reportar la decisión de Biden de añadir a Sudáfrica a la lista.



La semana pasada, el mandatario emitió una orden ejecutiva en la que instruyó a las agencias federales solicitarle a los viajeros internacionales que se coloquen en cuarentena tras llegar a la nación por vía aérea. La orden también requiere que todos los pasajeros con destino a Estados Unidos de 2 años o más muestren una prueba negativa de COVID-19 realizada dentro de los tres días previos a su viaje.