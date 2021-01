Biden,Trump y AMLO/Martín Carrión,Jesús Galván,Maybella Ramírez/CONVERSANDO SIN CENSURA.

El Presidente de los Estados Unidos Joe Biden deberá de demostrar que el pueblo estadounidense no se equivocó al llevarlo al triunfo en las pasadas elecciones del 3 de noviembre, en donde por una clara y limpia mayoría derrotó a Donald Trump, quien por su obstinación salió de la Casa Blanca sin reconocimiento alguno a las cosas buenas que sin duda alguna realizó por este país.



Quien también deberá de trabajar en una urgente cirugía diplomática será Marcelo Ebrard ya que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador desde el triunfo de Joe Biden mostró aversión en contra del demócrata que esperemos no sea rencoroso y olvide el desaire que hasta la semana pasada siempre le hizo el que le sirvió de policía de migración a su antecesor Donald Trump.



Los medios de información hispanos hacen mención a que aún cuando el presidente López Obrador se mostró servil con Donald Trump y se llevaban hasta de piquete de cu..riosamente, por lo menos se reunió con él en dos ocasiones y jamás le hizo mención a su homólogo sobre temas de migración en apoyo para los miles de mexicanos que viven de manera ilegal en Estados Unidos y ahora, es la primera petición que le realiza al presidente Biden horas después de por fin reconocerlo como el mandatario de este país.



En San Fernando, Tamaulipas, Martín Carrión Santos y Jesús Galván son los aspirantes a suceder a Pepe Ríos y quienes están trabajando para lograr la aceptación de la ciudadanía; el primero por el partido MORENA, Jesús Galván por el PRI y los dos muy buenos amigos entre sí, esto sin duda será una lucha de respeto y buscando las simpatías de la comunidad solamente con trabajo y no mediante ataques personales.



Por cierto que hasta el momento solamente Jesús está decididamente apoyado por su partido y de última hora Maybella Ramírez quien ya es precandidata oficial del PAN, mientras que Martín y otros miembros de MORENA están aún trabajando al interior de este movimiento político que para muchos ex priístas ha sido el santuario político después de no haber logrado nada en el tricolor y debido a su tibieza difícilmente permanecerán por mucho tiempo en él.



Aún cuando en mis comentarios pocas veces incluyo a Maybella Ramírez he de reconocer que la señora tiene muchas ventajas sobre los demás candidatos, su rostro irradia la seguridad de cada paso que da sobre el camino que está recorriendo rumbo a la alcaldía y sin duda es la que arrasa en las redes sociales con los comentarios a favor, así es que no dudo en lo más mínimo que ella podría ser la tercera mujer que logre la presidencia municipal de ciudad San Fernando, Tamaulipas, por cierto que como ya lo dije, ya es precandidato oficial del PAN, instituto político en donde presentó su registro.



HOUSTON

Antes de despedirme quiero enviar saludos para Rosy Dávila y la Princesita Caramelo, para Andrés Dueñas, Francis Vázquez, Maria Córdoba, Manuel Armando y sus Estrellas, Mister Luna, Ludivina Montenegro, Whitey Rivera, Marylou Ruiz, Patricia Ortega, Patricio Servín, Mario Briones, Ana Amador, Lyno Hernández, Adam Caballero, Bernabé Melendrez, Aracely Ortiz, a don Alfonso Niño y a todos los que me honran con su amistad.... Por hoy es todo, ¡hasta la próxima!