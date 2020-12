Bien por la lucha sindical

-Pero no hay que afectar a terceros



Creo que los dirigentes del Frente Unido de Sindicatos del Ayuntamiento de Chilpancingo, debieran de reflexionar sobre sus acciones de protesta.

Ya estamos enterados que ahora exigen un aumento salarial del 45 por ciento.

De ninguna manera estamos en contra de su lucha sindical pero luce, a todas luces descomunal, a más no poder, tal demanda.

Nadie puede estar de acuerdo en que las autoridades no paguen puntualmente salarios y prestaciones a sus trabajadores. NADIE!

Sin embargo, debieran de cuidar que sus protestas justificadas por esos incumplimientos no afecten a terceros.

El martes y este miércoles 2 de diciembre, colapsaron el centro de Chilpancingo, y anunciaron que replicarán esta protesta este jueves.

Ya hay comerciantes del primer cuadro de la ciudad inconformes con eso. Se comprende. Les generan pérdidas económicas. Y no se diga de los automovilistas que utilizan las vías del centro para llegar a sus destinos.

Mi solidaridad para los trabajadores. Pero me entero también que en el Ayuntamiento se ordenó una investigación respecto a su denuncia de que a otra sección sindical le otorgaron un 45 por ciento de aumento salarial, de parte de la presunta operación de una funcionaria.

Hay que esperar los resultados de esa investigación, que quizá se conozcan este jueves.

Adelante, que luchen por sus derechos, pero que no afecten a la ciudadanía colapsando la ciudad, y que no eviten que al Ayuntamiento ingresen recursos por concepto del pago de impuestos y gestión de otros trámites.

Los trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPACH), se encuentran prácticamente en la misma situación, pero le han apostado más al diálogo, pese a que no les han cumplido acuerdos pactados. ([email protected])