Bienestar de cuarta para los adultos mayores en México; solo una simulación

Pasan los meses y les piden de nuevo la documentación que se ’traspapela’



El bienestar en México es solo para los cuates, para los amigos del nuevo gobierno o de sus funcionarios que no son tan nuevos, porque vienen de las administraciones anteriores de Peña, Calderón, Fox y hasta de Zedillo quedan y son los que operan los programas sociales en el país.



Es decir, los empleados del neoliberalismo son los mismos en la actual administración que hace obras neoliberales como el Tren Maya y Dos Boca, pero en el discurso odia ese régimen económico.



Este es el sentir de muchos mexicanos que, empobrecidos por la pandemia y desde antes con la economía estancada, no han podido recibir ningún apoyo institucional que les permita capotear el temporal de desempleo y mayor pobreza que afecta a más de los 50 millones que ya estaban en esa situación en México y que ahora sumarán más.



Testimonios de cientos de mexicanos, de los millones que no son sindicalizados, ni burócratas de ningún gobierno o poder, así como tampoco trabajadores de grandes empresas, sino emprendedores, de los que trabajan por su cuenta día a día para buscar el sustento, que no tienen seguridad y por ello no están en el padrón del IMSS para tramitar un crédito cuya cantidad similar, en otros países son recursos públicos que han otorgado directamente a todos los que pagan impuestos reconocidos como personas físicas que aportan, cuando la situación económica es viable, recursos al fisco, y no como deuda a pagar.



Pero el bienestar es un sofisma tan antiguo en México como los camellones chontales similares a la de los Aztecas antes de la conquista, y lo sigue siendo ahora pese a lo pomposo del término.



Entre estos, tenemos el testimonio de José Luís, una persona de la tercera edad con más de 68 años, quien acudió a las oficinas de Bienestar de la alcaldía Venustiano Carranza el 14 de octubre de 2019 a solicitar su incorporación al programa de su edad y más, presentando la documentación requerida por la dependencia federal.



Esos que les recuerdo, son los mismos empleados que de las administraciones neoliberales pasadas, le dijeron que, en tres meses, en enero de 2020, le llegaría una tarjeta a su domicilio para ser beneficiario, le reiteró Omar Espinoza Martínez, quien en esa ocasión recibió su documentación y le dio trámite con el folio 190432 del programa ’Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores’.



Pasó el tiempo, comenzó el año y no hubo resultado alguno, por lo que antes del inicio de la pandemia en México se comunicó al 800 6394 264, donde lo atendió Jorge Olvera y le requirió sus datos del INE para asegurarle que en 15 días habría resultados, que no se desesperara que pasarían a visitarlo a su domicilio y todos felices.



Estamos en mayo en el pico de la pandemia y no ha pasado nada, ni bienestar para José Luís y muchos adultos mayores que como él están con la soga al cuello por la situación económica que vive el país y la demagogia gubernamental, por lo que se desconoce si estos recursos salieron y a quiénes se les destinaron, recordando que, en anteriores administraciones, estos mismos empleados, justificaban como entregados los beneficios a miles de adultos mayores que no los recibían.



Y es qué la duda está en ellos, nos dice José Luís, porque ahora que México busca salir de la pandemia económica y sanitaria, le hablaron del número 55 43 71 97 89 para decirle ’disculpe usted, pero se nos traspapelaron sus documentos y requerimos que nos lo vuelva a proporcionar’.



’¿Ya los usaron y se pagaron ellos mismos los beneficios?’, le queda la duda a la víctima del Bienestar simulado que con pompa anuncia el gobierno.



Este es el México real, no el de las mañaneras, porque no olvidemos que una cosa es lo que puede ordenar un presidente desde su oficina y otra cosa lo que la cadena de mandos de la burocracia llega a realizar. Por parte de los usos y costumbres del sistema político administrativo del país, que no ha cambiado en nada ni ha tenido transformación de primera, segunda, tercera o cuarta, como la quieran llamar.