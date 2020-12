Bienvenidos a Morena los que luchen por la transformación y no por candidaturas: Pablo Amílcar Sandoval

Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros afirmó que quienes se sumen a Morena serán bienvenidos, siempre y cuando lo hagan para luchar por la trasformación de Guerrero y no por la búsqueda de candidaturas.



’Bienvenidos todos los que quieran participar y luchar por esta transformación, pero que no sea solo una cuestión coyuntural por las candidaturas, que sea una cuestión del proyecto, que sea una cuestión de este movimiento de garantizar la transformación y que se queden todos los que quieran venir y después seguir luchando’, dijo.



Durante una entrevista, el diputado local con licencia llamó a la militancia del PRD que quedó al margen de la coalición que realizó su partido con el PRI, a formar parte de la lucha que por décadas abanderó el perredismo en la entidad.



’Yo no digo que no vengan, al contrario, yo digo que tienen que venir todos los perredistas y todos los demás que se quedaron sin partido, nosotros les decimos, vénganse al movimiento, aquí hay un gran movimiento que está impulsando la transformación de izquierda y aquí sí se van a ver reflejadas las grandes hazañas que tuvo el PRD hace mucho tiempo y también los grandes esfuerzos del pueblo’, puntualizó.



Cuestionado sobre los 18 aspirantes registrados entre internos y externos para buscar ser el candidato de Morena, consideró que esto se debe a que en todas las mediciones Guerrero encabeza la garantía de triunfos estatales



Sandoval Ballesteros refirió que en la elección del 2018, Guerrero registró una votación del 64 por ciento, solo por debajo de Tabasco en comparación con las demás entidades a nivel nacional, continuando este apoyo a favor de MORENA en Guerrero, incluso en mediciones rumbo al 2021, sin embargo, dijo que esto no es una garantía de triunfo pero sí un factor ’que despierta el interés de muchísimos para participar "



"Yo afirmo que esta transformación no es el gobierno, no es el partido, no son las elecciones, la transformación es un proceso social que se está construyendo, que lo vamos a poder empujar todos", aseveró.



En Acapulco, Pablo Amílcar Sandoval visitó la histórica comunidad de La Providencia, la tierra donde el general Juan Álvarez Hurtado apoyó en la construcción ideológica de la segunda transformación del país.



Desde ahí, convocó a los guerrerenses a ser los protagonistas y luchar por instaurar la cuarta transformación en bien del presente y futuro de Guerrero, reiterando que se tiene que trabajar arduamente por romper la brecha marcada de desigualdad en el municipio.



El aspirante y favorito a la gubernatura, escuchó los planteamientos y necesidades así como las manifestaciones de apoyo de la ciudadanía que no solo busca un gobierno distinto, sino cambiar las condiciones del estado; recibiendo además el respaldo de diversos sectores sociales quiénes confiaron en que será el próximo gobernador.



Pablo Amílcar Sandoval estuvo acompañado por el síndico, Javier Solorio Almazán y los regidores, Alaín Rodríguez Serrano y Javier Morlett Macho.

