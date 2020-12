Bill Gates advierte: Los "peores meses de la pandemia están por venir’

Indigonómics





Dic 14, 2020

Bill Gates, cofundador de Microsoft, alarmó con sus declaraciones después de señalar que de los próximos cuatro a seis meses serán los más difíciles de la pandemia de COVID-19, ya que aún se requiere tiempo para regresar a la normalidad.





De acuerdo con Gates, hasta el verano del próximo año se podría estar cerca de vivir una normalidad que ya no requiera la sana distancia ni los confinamientos impuestos por los gobiernos.



Los próximos cuatro a seis meses realmente nos piden que hagamos nuestro mejor esfuerzo, porque podemos ver que esto terminará y no querrás que alguien que amas sea el último en morir de coronavirus



- Bill Gates



Y es que las declaraciones de Gates se dan tras el pronóstico del IHME (Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud) que muestra más de 200 mil muertes adicionales.



’Lamentablemente, los próximos de cuatro a seis meses podrían ser los peores de la pandemia. Si siguiéramos las reglas, en términos de usar mascarillas y no mezclarnos con otras personas, podríamos evitar un gran porcentaje de esas muertes’, dijo Gates.



Gates dejó en claro que los cierres de negocios en California, Estados Unidos, así como los que han provocado un gran impacto en la economía han sido lamentables pero necesarios.



Por otro lado, el empresario señala que el acceso a la vacuna debería basarse en la necesidad médica y no en la riqueza, ya que después de todo, esta epidemia ha sido terrible en la forma en que ha exacerbado las desigualdades.



’Ha sido peor para los hispanos, peor para los negros, peor para los trabajadores de servicios de bajos ingresos o los hogares multigeneracionales. En términos de selección sobre quién recibe la vacuna, es mejor que usemos la equidad para impulsar todas esas decisiones’, concluyó.