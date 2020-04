Bill Gates usará implantes de microchip para combatir el coronavirus

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, lanzará cápsulas implantables en humanos que tienen ’certificados digitales’ que pueden mostrar quién ha sido probado para el coronavirus y quién ha sido vacunado contra él.



El magnate de la tecnología de 64 años y actualmente la segunda persona más rica del mundo, reveló esto ayer durante una sesión de Reddit ’Ask Me Anything’ al responder preguntas sobre la pandemia de coronavirus COVID-19.



Gates estaba respondiendo a una pregunta sobre cómo las empresas podrán operar mientras mantienen el distanciamiento social, y dijo que, ’Eventualmente tendremos algunos certificados digitales para mostrar quién se recuperó o se hizo la prueba recientemente o cuando tenemos una vacuna que la recibió . "



Los ’certificados digitales’ a los que Gates se refería son ’TATUAJES CUANTUM-DOT’ implantables en humanos en los que los investigadores del MIT y la Universidad Rice están trabajando como una forma de mantener registros de vacunación. Fue el año pasado en diciembre cuando científicos de las dos universidades revelaron que estaban trabajando en estos tatuajes de puntos cuánticos después de que Bill Gates se les acercara para resolver el problema de identificar a aquellos que no habían sido vacunados.



Los tatuajes de puntos cuánticos implican la aplicación de microagujas solubles a base de azúcar que contienen una vacuna y ’puntos cuánticos’ a base de cobre fluorescente incrustados dentro de cápsulas biocompatibles a escala de micras. Después de que las microneedas se disuelven debajo de la piel, dejan los puntos cuánticos encapsulados cuyos patrones se pueden leer para identificar la vacuna que se administró.



Es probable que los tatuajes de puntos cuánticos se complementen con la otra empresa de Bill Gates llamada ID2020 , que es un ambicioso proyecto de Microsoft para resolver el problema de más de mil millones de personas que viven sin una identidad oficialmente reconocida. ID2020 está resolviendo esto a través de la identidad digital. Actualmente, la forma más factible de implementar la identidad digital es a través de teléfonos inteligentes o implantes de microchip RFID. Este último será el enfoque probable de Gates no solo por su viabilidad y sostenibilidad, sino también porque durante más de 6 años, la Fundación Gates ha financiado otro proyecto que incorpora implantes de microchips implantables en humanos. Este proyecto, también encabezado por MIT, es un implante de microchip anticonceptivo que permitirá a las mujeres controlar las hormonas anticonceptivas en sus cuerpos.



En cuanto a ID2020, para verlo, Microsoft ha formado una alianza con otras cuatro compañías, a saber; Accenture, IDEO, Gavi y la Fundación Rockefeller. El proyecto cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas y se ha incorporado a la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU .



Será interesante ver cómo Bill Gates y ID2020 ejecutarán todo esto porque muchos cristianos, y sorprendentemente un número creciente de musulmanes chiítas, se oponen mucho a la idea del microchip y cualquier forma de tecnología de identificación invasiva del cuerpo. Algunos legisladores y políticos cristianos en los Estados Unidos incluso han tratado de prohibir todas las formas de microchip humano .



Pero, por otro lado, esta es la oportunidad perfecta de Bill Gates para ver los proyectos porque, a medida que el coronavirus continúa propagándose y más personas continúan muriendo a causa de la pandemia, el público en general se está volviendo más abierto a las tecnologías de resolución de problemas que contendrá la propagación del virus.



La razón principal por la que muchos cristianos y algunos musulmanes chiítas se oponen a las tecnologías de identificación invasivas del cuerpo, por útiles que sean estas tecnologías para prevenir pandemias, es porque creen que esas tecnologías son la llamada ’Marca de Satanás’ mencionada en la Biblia y algunos Mahdi profecías En el Libro de las Revelaciones de la Biblia, a cualquiera que no tenga esta "marca" no se le permite comprar ni vender nada.



El año pasado, en noviembre, una empresa de tecnología con sede en Dinamarca que tenía contratos para producir implantes de microchips para el Gobierno danés y la Armada de los EE. UU., Tuvo que cancelar el lanzamiento de su implante de microchips supuestamente "revolucionario" impulsado por Internet de las cosas después de que activistas cristianos atacaron sus oficinas en Copenhague.