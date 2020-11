Bitcoin retrocede luego de tomar máximos históricos: eToro

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

JUEVES, 26, NOVIEMEBRE, 2020, 10:08 hrs.

Londres, 26 de noviembre de 2020. Bitcoin, el criptoactivo más grande del mundo, supuestamente alcanzó un nuevo máximo histórico de 19,510 dólares ayer, superando el máximo anterior de 19,458 dólares establecido en diciembre de 2017, según Financial Times (FT). El criptoactivo ha aumentado 75% en los últimos tres meses. Desde los mínimos de marzo, ha regresado un asombroso 400%.



Algunos proveedores de datos cuestionaron el récord. CoinDesk, a diferencia de FT, no estuvo dispuesto a corroborar el dato. Esto se debe a la naturaleza descentralizada del criptoactivo, ya que los precios y las valoraciones fluctúan según los datos y el análisis utilizados. Esto conduce a discrepancias de precios entre los puntos de venta y a una variación en la decisión de dónde está exactamente el precio actual.



Actualmente cotizando a la baja alrededor del 10%, bitcoin se enfrenta a su primera prueba real de presión de venta en algún tiempo, probando el promedio móvil de 20 días.



La toma de ganancias siempre fue inevitable en algún momento, los inversionistas ahora intentarán comprender si se trata de una reversión del impulso o una mera pausa antes de otra oportunidad de llegar a los 20,000 dólares.







Las bolsas de Europa se comportaban a la baja, excepto el índice Dax de Alemania, que se mantenía con ligera ganancia, ante noticias de que el confinamiento en las próximas semanas no será tan severo como en abril o mayo.



Hoy las bolsas de EU están cerradas por el Día de Acción de Gracias y abrirán sólo para una sesión corta el viernes. Ayer los mercados estadounidenses retrocedieron desde los máximos históricos establecidos a principios de esta semana, y tanto el Dow como el S&P 500 cayeron marginalmente.



Salesforce en conversaciones de adquisición de Slack



La empresa de software empresarial Salesforce está en conversaciones para comprar la popular empresa de comunicaciones en el lugar de trabajo Slack, y se informa que un acuerdo será posible en unos días. Slack es una alternativa popular a los correos electrónicos en el lugar de trabajo y verá a Salesforce pasar del lado técnico del software empresarial a una esfera de comunicaciones más convencional. El precio de las acciones de Slack subió casi 38% tras la noticia, mientras que el precio de las acciones de Salesforce bajó 5,4%.



Mientras tanto, los mercados de EU enfrentaron un día plano el miércoles, ya que muchos partieron hacia el mayor feriado del calendario de EU: Acción de Gracias. El S&P 500 retrocedió 0.2%, liderado a la baja por Gap, con pérdida de 19.6% gracias a resultados trimestrales peores de lo esperado. Le siguió Technip, con una caída del 6.3% y el mencionado Salesforce con un -5.4%. Los mejores resultados el miércoles en el S&P 500 fueron Etsy, con un aumento del 5.4%, Autodesk con 4.7% y PayPal con 4.1%.



El Dow Jones también cerró a la baja en 0.6%, liderado por Salesforce, que se agregó al índice en agosto, y Chevron, que perdió 3,6%. Los modestos aumentos en el día fueron liderados por Walgreens Boots Alliance con un alza de 1.4% y Apple con un alza de 0.8%.



S&P 500: -0.2% miércoles, +12.4% en el año

Dow Jones: -0.6% miércoles, +4.7% en el año

Nasdaq Comp.: +0.5% miérc., +34.8% en el año



FTSE reacciona negativamente al reporte de Sunak



Los mercados del Reino Unido reaccionaron negativamente al reporte de revisión del gasto del canciller Rishi Sunak, debido a los malos datos económicos de los próximos años. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) ahora predice que la economía del Reino Unido se contraerá 11.3% debido al coronavirus, la peor caída en más de 300 años.



El PIB del Reino Unido no volverá a los niveles anteriores a la Covid-19 hasta el cuarto trimestre de 2022, dice el OBR, con la economía creciendo 5.5% el próximo año, 6.6% en 2022, luego 2.3%, 1.7% y 1.8% en los años siguientes.



Tras las noticias, el FTSE 100 cayó 0.6%. El FTSE 250 bajó más, un 1.1%, pero la mayor parte de esta caída se produjo al principio cuando los inversionistas cambiaron de posición tras el reciente repunte.



Liderando el FTSE 100 a la baja estaba la firma de TI Aveva Group, que cayó un espectacular 20% en el día, inusual para un precio de un día en el índice. Las acciones se desplomaron después de anunciar una importante emisión de derechos que verá a la firma vender 2,800 millones de libras para ayudar a financiar su oferta de adquisición de 3,800 millones del grupo de software estadounidense OSIsoft.



En el lado positivo, el que más subió en el día fue Unilever, con un aumento de 5%, que anunció la adquisición de la firma de suplementos SmartyPants Vitamins. Mientras tanto, en el FTSE 250, Genus encabezó la lista, con un aumento de 6%, mientras que la empresa de medios Future PLC fue la que más falló, con una caída de 17% después de que acordó la adquisición del propietario de GoCompare, GoCo Group.



FTSE 100: -0.6% miércoles, -15.2% en el año

FTSE 250: -1.1% miércoles, -10.6% en el año



Qué Vigilar



Mercados de EU: Los mercados de valores de EU están cerrados el jueves por el Día de Acción de Gracias y cierran temprano (1 pm ET) el viernes, por lo que no habrá compañías informando hoy desde EU.



Reach plc: la empresa de medios de comunicación británica informará sus resultados provisionales el viernes. La compañía incluye un conjunto diverso de títulos de medios impresos y en línea, como Daily Mirror y Daily Express, además de una variedad de títulos regionales. El precio de las acciones de la empresa se ha negociado cerca de su máximo de 2020 en los últimos días, pero los inversionistas se centrarán en sus niveles de deuda. La empresa tiene niveles de efectivo razonablemente sólidos, pero esto se ve empequeñecido por su montón de pasivos que totalizaron 614.8 millones de libras en su último informe. El grupo de títulos de medios de comunicación del grupo está bien posicionado para capturar una mayor participación en el mercado en línea, pero su capacidad para obtener ganancias se ve obstaculizada por consideraciones como los pasivos por pensiones y el reciente cierre de dos sitios de impresión.



Perspectivas de la economía digital de la OCDE 2020: La OCDE es conocida por sus influyentes informes y perspectivas económicas, y las Perspectivas de la economía digital para 2020 no son una excepción. La organización publicará este informe el viernes sobre las tendencias en la economía digital y analizará las oportunidades y desafíos para el sector. Para los inversionistas, proporcionará información útil sobre dónde se están produciendo las transformaciones digitales y qué tendencias se deben seguir en el futuro. El informe también analiza los cambios de política de los gobiernos de todo el mundo, lo que establece el telón de fondo para los entornos regulatorios en los que las empresas deberán operar.