Bloque opositor está unido y fuerte; no le vamos a dar más poder al poder



El Bloque de Contención conformado por los partidos de oposición reiteró su llamado al presidente de la República y a Morena a construir un Acuerdo Nacional para proteger la vida, la salud y el ingreso de las familias, ’al que una y otra vez se han negado’, y sostuvieron que seguirán firmes en no ’darle más poder al poder’.



El periodo extraordinario que pretendía Morena, dijeron, se topó con un bloque de oposición fuerte, unido y sólido que no está dispuesto a facilitar la aprobación de iniciativas que atenten contra la Constitución, aunque pretendan disfrazarlo argumentando recomendaciones sanitarias.



’Una vez más llamamos a la mayoría al diálogo y la construcción de acuerdos amplios, que surja en la pluralidad de las distintas fuerzas políticas, y que lleve a la construcción de un paquete integral para enfrentar esta crisis’, afirmaron.



A la sociedad le preocupa la iniciativa del presidente para quitarle al Congreso una de sus principales facultades: la de aprobar y vigilar el uso de los recursos públicos, alertaron.



Los partidos de oposición acompañamos esta preocupación, y les aseguramos que no negociaremos propuestas que transgredan el orden constitucional y la división de poderes, sostuvieron.



’A nuestros partidos, sin importar ideologías, nos une el interés de construir soluciones para salir lo más pronto posible de la crisis que vivimos, respetando la ley y las instituciones’, afirmaron.