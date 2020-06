¿Bloque rebelde?

PALACIO

Por Mario Díaz



¿Bloque rebelde?

-Se resisten gobernadores a la nueva normalidad

-Mandatarios inconformes no atenderán semáforo

-Cuestiones políticas-electoreras originan diferencia



EL FIN de la sana distancia y el inicio de la nueva normalidad, programas establecidos para enfrentar la pandemia ocasionada por el coronavirus, es un tema que trae confrontados al presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y a un bloque opositor integrado por siete gobernadores.



El semáforo sanitario y sus respectivos colores aprobado por el gabinete federal de salud no es aceptado por los mandatarios de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Durango, Jalisco y Colima.



Desde una perspectiva que pretende ser justa y objetiva, lo cierto es que en ambas partes prevalece la razón. Lo malo del caso es que la confrontación federación-estados podría repercutir seriamente entre la población en general.



Al gobierno de la Cuarta Transformación le corresponde ser el rector en la estrategia sanitaria para frenar el contagio que se ha traducido en la enfermedad del siglo. Sin embargo, la estructuración debió haber sido analizada y acordada con los titulares del Ejecutivo en cada entidad federativa.



Por negligencia, omisión o a propósito, el huésped del Palacio Nacional se ha negado a intercambiar impresiones con los gobernantes inconformes. El semáforo y la inequidad en el reparto del presupuesto son las banderas del bloque opositor que representa a poco más de 28 millones de habitantes.



No obstante, ante la inconformidad por la aplicación de la nueva normalidad, los mandatarios prácticamente se rebelaron y anunciaron que aplicarán sus propias estrategias para la reactivación del motor económico y la educación pública. En Tamaulipas, por ejemplo, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA determinó ampliar quince días la cuarentena.

Sobra decir que, en efecto, las condiciones sanitarias y económicas no son las mismas en las 32 entidades de la república mexicana. En consecuencia, el semáforo sanitario federal no puede aplicarse por igual a lo largo y ancho del territorio nacional.



Sin embargo, la pugna AMLO-gobernadores se ha tensado al grado de que ambas partes se responsabilizan de lo que ha ocurrido y ocurrirá, hasta en tanto se logre frenar la cadena de transmisión del coronavirus y disminuir la población enferma de Covid-19 en los hospitales.



La revirada lopezobradorista ha sido muy clara: si no atienden el semáforo sanitario federal, los gobernadores serán los responsables de lo que suceda en sus respectivos estados.

MIGUEL ÁNGEL RIQUELME, de Coahuila; JAIME RODRÍGUEZ, de Nuevo León; FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, de Tamaulipas; SILVANO AUREOLES, de Michoacán; JOSÉ ROSAS AISPURO, de Durango; ENRIQUE ALFARO, de Jalisco; y JOSÉ IGNACIO PERALTA, de Colima, coinciden en que no se trata de un movimiento separatista y que solo piden respeto a la soberanía estatal y equidad en la repartición del presupuesto.

A pesar del argumento conjunto, es más que evidente que el origen real de la confrontación deriva de cuestiones políticas-electorales, como atinadamente lo define-con ojo clínico-el experimentado periodista tamaulipeco, avecindado en la Ciudad de México, ABRAHAM MOHAMED ZAMILPA.



Por cierto, vale la pena precisar que la reanudación de las giras presidenciales a partir de mañana martes, hace creer que la “nueva normalidad” es el inicio del relajamiento preventivo contra el contagio, a pesar de que la curva epidemiológica no ha sido domada ni ha formado la meseta.