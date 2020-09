Bloquean avenidas en Iguala; piden ayuda alimentaria para necesitados

IGUALA, Gro., 24 de septiembre de 2020.- Integrantes de la asociación civil Dios la Roca Viva bloquearon las avenidas Vicente Guerrero y Bandera Nacional en la calle Hidalgo, para pedir al gobernador Héctor Astudillo Flores, recursos para continuar con la ayuda alimentaria para ancianos, madres solteras que no tienen empleo y personas en situación de calle.



Esta asociación con tendencia cristiana ha dado alimento a personas de diferentes colonias de la ciudad que no cuentan con recurso económico. De lunes a viernes se instalan afuera del atrio de la Parroquia de San Francisco y reparten comida para llevar o, en muchos casos, para que coman en los barandales del atrio.



Francisco Arellano Escobar señaló que desde hace 13 años han ayudado a la gente de escasos recursos y a personas en condición de calle a quienes les dan hospedaje temporal y alimentos.



Explicó que los gobiernos municipales les han pagado la renta de la casa donde funcionan y dan albergue a personas que no tienen donde pasar la noche y que gracias a donaciones en efectivo o en especie han podido dar alimentos.



Dijo que con la pandemia y su impacto económico la cantidad de personas que reciben alimentos ha aumentado y no han sido suficientes los apoyos voluntarios de la población, por lo que solicitado al gobernador la ayuda para continuar con esta labor.



Arellano Escobar señaló que la ayuda la solicitaron a través del delegado de la Secretaría General de Gobierno en la zona Norte, Erik Catalán Rendón, sin embargo, hasta la fecha no ha habido respuesta. Indicó que Catalán Rendón le dijo que el gobernador le había dicho que ’no hay dinero para dar apoyos y que le hiciéramos como quisiéramos’.



Aseveró que Catalán Rendón se ha encargado de bloquear su labor y que están seguros de que no le ha informado ni entregado los oficios que a través de él enviaron al gobernador. A la una de la tarde un grupo alrededor de 30 personas, la mayoría mujeres y hombres de la tercera edad, se colocaron en las calles Vicente Guerrero y Bandera Nacional que hacen cruce con Miguel Hidalgo a un costado del Palacio Municipal.



Ahí permanecieron hasta las dos de la tarde y señalaron que si el gobernador Astudillo Flores no les da una respuesta, tomarán la caseta de cobros de la Autopista el próximo jueves.



Fuente: Quadratín