Bloquean enfermos renales en la avenida Cuauhtémoc de Acapulco

ACAPULCO, Gro., 3 enero de 2021.- Nuevamente familiares de enfermos renales bloquean para exigir el cambio de clínica, ahora ambos carriles de la avenida Cuauhtémoc frente al Ayuntamiento.



Los pacientes que requieren tratamiento de hemodiálisis, llegaron hace unos 30 minutos para protestar en las escalinatas del Palacio Municipal, sin embargo al no tener respuesta se instalaron sobre la vía.



Los inconformes insisten en que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), designe a la clínica Fresenius Medical Care en lugar de la del hospital privado Santa Lucia, ya que aseguran que no cuenta con el equipo necesario ni medidas de higiene.



’Había un montón de moscas un montón de basura y nadie me hizo caso, me salí, me senté afuera y nadie me hizo caso, quiero pedir que nos apoyen, así como nos ven venimos saliendo de hemodiálisis, el Seguro no se acercó (ayer)’, manifestó una paciente.

Los enfermos renales aseguran que desde hace dos años se ven afectados por estas carencias de la clínica Santa Lucia, por lo que aseguran permanecerán bloqueando hasta tener solución.

Fuente: Quadratín