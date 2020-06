Bloquean trabajadores del IMSS la avenida Ruiz Cortines en Acapulco

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 9 de junio de 2020.- Trabajadores del Hospital General Regional Número 1 Vicente Guerrero del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) bloquean la avenida Ruiz Cortines del puerto, para denunciar que les quitaron el bono por trabajar en hospitales Covid y les descontaron de su salario íntegro mensual.



Desde las 9:00 de la mañana protestaron afuera del hospital, para después cerrar ambos sentidos de la vía, y acusaron que las autoridades del IMSS y del sindicato no dan una respuesta a su problema.



Al grito de ’el Vicente Guerrero unido jamás será vencido’, así como algunas otras consignas de ’fuera secretaria sindical’ y ’queremos nuestro bono’, médicos, enfermeros, camilleros y personal del área de cocina, entre otras, exigieron dialogar con las autoridades de la delegación en Guerrero.



En entrevista, el enfermero Benjamín Castro dijo que el bono de 20 por ciento de su salario ya estaba autorizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no se los quieren entregar, además de que les descontaron entre 6 y 8 mil pesos a su salario integrado mensual, según la categoría del empleado.



Denunció que algunos compañeros cobraron entre 200 y 700 pesos, pues también les descuentan algunos préstamos, lo que atribuyó a anomalías de los trabajadores de confianza que se otorgaron bonos de 30 mil pesos. El inconforme dijo que de no recibir respuesta positiva a sus demandas, pararán labores.



Fuente: Quadratín