Bloquean vecinos carretera de Acapulco en Las Cruces por falta de agua

ACAPULCO, Gro., 8 de enero de 2020.- Vecinos de distintas colonias del puerto bloquearon la carretera a México en la colonia Las Cruces del puerto, para exigir el suministro de agua a través de la red de tuberías.



Habitantes de las colonias Sinaí, Simón Bolívar, PRI, ampliación El PRI, Arroyo Seco, Emiliano Zapata, Unidos por Guerrero y Moctezuma denunciaron que en algunos casos tienen hasta 15 años sin recibir el servicio, y que CAPAMA sólo les envía pipas, pero estas no les alcanzan.



Denunciaron que han tenido numerosas mesas de trabajo con la paramunicipal, pero no les han dado una solución.



Además de que los recibos les llegan, pero no tienen agua. ’En mi toma de agua me quitaron la tubería, la compramos nosotros de nuestro dinero y no es justo que ahora (CAPAMA) mande a quitar los tubos, nos están robando’, acusó una afectada.



Los manifestantes además solicitaron cambio de tuberías, desazolve de drenaje y señalaron problemas con el cierre de válvulas.

Fuente: Quadratín