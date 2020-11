Boeing salta en la bolsa tras noticias de vacunas

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

Londres, 18 de noviembre de 2020. Las bolsas de Europa registran alzas moderadas, con el FSTE 100 rondando el 0.40% esta tarde de miércoles, de acuerdo con la plataforma global de inversiones eToro.



Las bolsas en EU abrieron mixtas, con el Dow Jones y el S&P 500 en ganancias de 0.1% o menos, mientras que el Nasdaq está en rojo. La noticia importante de hoy es nuevamente para Pfizer, que concluyó otra etapa en el desarrollo de su vacuna contra la Covid-19 con 95% de eficacia.



La mañana pinta para otro regreso de las empresas más afectadas por la pandemia, con Boeing en una fuerte alza de más de 4% en los primeros minutos de negociaciones.



Bitcoin en pleno rally



Bitcoin alcanzó los 18,488 dólares durante las primeras horas de negociación de esta mañana antes de retroceder ligeramente.





El criptoactivo ahora cotiza en alrededor de 17,800 dólares al momento de escribir este artículo, niveles no vistos desde diciembre de 2017. La capitalización de mercado del Bitcoin también ha alcanzado un máximo histórico de más de 330,000 millones de dólares, más alto que el récord anterior de 329,300 millones establecido el 16 de diciembre de 2017, según CoinGecko.





La capitalización de mercado de Bitcoin es ahora más alta a pesar de que el criptoactivo vale un poco menos, porque hay más bitcoins en el sistema que en 2017. La oferta se ha expandido aproximadamente en 10.75% desde su último récord.







La mudanza de una farmacia de Amazon hunde a Walgreens





Los tres principales índices bursátiles estadounidenses retrocedieron el martes, y el promedio industrial Dow Jones bajó 0.6% después de ganar casi 3% entre el cierre del jueves pasado y el cierre del lunes. Con mucho, el mayor peso en el índice fue el minorista de farmacias Walgreens Boots Alliance, que perdió cerca de 10% después de que Amazon anunció su propio negocio de farmacia.



Walgreens ahora se enfrenta a un competidor formidable en un momento en que la pandemia ya ha impulsado a los consumidores a conectarse a Internet. El movimiento del precio de las acciones sigue un patrón visto cuando Amazon se ha trasladado a otros negocios. El gigante de los supermercados Kroger perdió una cuarta parte de su valor cuando Amazon anunció que estaba comprando Whole Foods y entrando en el mercado de comestibles en 2017. Después de ese mínimo sus acciones han subido alrededor del 40%, aunque en el camino los inversionistas han estado en una montaña rusa.



S&P 500: +0.5 martes, +11.7% en el año

Dow Jones: -0.6% martes, +4,4% en el año

Nasdaq Comp.: -0.2% martes, +32.6% en el año



EasyJet ofrece la primera pérdida de un año completo en 25 años





Al igual que sus homólogos estadounidenses, las acciones que cotizan en Londres cayeron el martes, con el FTSE 100 cayendo 0.9% y el FTSE 250 un 0.5%.



En particular, EasyJet registró su primera pérdida de un año completo en sus 25 años de historia, con pérdidas que alcanzaron los 1,300 millones de libras en total. La firma dijo que las reservaciones se han visto impulsadas por las noticias positivas sobre la vacuna Covid-19, pero solo se ejecutará alrededor del 20% de su calendario de invierno, después de una nueva ola de restricciones pandémicas en Reino Unido y en el extranjero.



En la parte inferior del FTSE 100 el martes, ocho firmas cayeron más de 3%, incluida la minera Antofagasta, Vodafone Group y HSBC. En la parte superior del índice, Imperial Brands disfrutó de una ganancia de 7,3% después de declarar su dividendo e informar que los cierres pandémicos habían impulsado las ventas de tabaco, lo que llevó a la compañía a elevar su guía de utilidades. Los constructores de viviendas también disfrutaron de un día positivo, con Taylor Wimpey y Barratt Developments ganando 5.8% y 3.2% respectivamente.



En la parte superior del FTSE 250 se encontraban Cineworld Group, la empresa de jubilación Just Group y la empresa de cruceros Carnival, tres de las seis del índice que subieron ayer dos dígitos.



FTSE 100: -0.9% martes, -15.6% en el año

FTSE 250: -0.5% martes, -10.8% en el año



Qué Vigilar



Nvidia: las acciones del fabricante de GPU (unidad de procesamiento de gráficos) han tenido un alto vuelo en 2020, creciendo 128% en lo que va de año, ya que se han beneficiado de las empresas que necesitan gastar en centros de datos y los consumidores atrapados en casa recurriendo a los videojuegos. Hoy, después del cierre del mercado, la compañía reportará su tercer trimestre, donde los inversionistas estarán atentos al impacto de su adquisición de Mellanox Technologies, que fabrica equipos para centros de datos. Ese acuerdo se cerró en abril y es un área de crecimiento sustancial.



El trimestre pasado, la unidad de centro de datos de Nvidia tuvo un gran crecimiento, al igual que los juegos, mientras que sus segmentos de visualización profesional y automotriz tuvieron problemas. Actualmente, 31 analistas de Wall Street califican la acción como Compra o Sobreponderar, cinco como Retener y tres como Venta.





Lowes: Luego del reporte de su rival Home Depot, Lowes entregará su propio reporte del tercer trimestre el miércoles por la mañana. Home Depot reportó un alza de ingresos sustancial en términos anuales y superó las expectativas de utilidades, pero sus acciones cayeron alrededor de 3%, ya que una vacuna exitosa pesaba en la mente de los inversionistas. Los proveedores de materiales para el hogar han disfrutado de una alta demanda debido a que los consumidores se quedan atrapados en casa y empiezan proyectos, pero una vacuna podría significar que se acerca el fin. Los analistas esperan una cifra de utilidad por acción de 1.98 dólares para Lowes.





Target: Como vendedor de productos esenciales, pudo permanecer abierto durante la pandemia en EU y también tiene una fuerte presencia en el comercio electrónico. Como resultado, el precio de las acciones de Target ha subido 27% en lo que va de año y 47% en los últimos 12 meses. Esa estrategia de comercio electrónico será un punto clave cuando reporte hoy, en particular la adopción de los diversos formatos de entrega que ha comenzado a ofrecer. La firma obtuvo ganancias sustanciales en el último trimestre, y las expectativas de los analistas han aumentado en los últimos meses.