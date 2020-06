Bolillo: origen e historia del pan ’para el susto’

El sismo de magnitud 7.5 que aconteció este martes en varios estados de México provocó que la frase "Come un bolillo para el susto" apareciera en las charlas entre familia y amigos. Y es que se cree que este es un método efectivo para recuperarse tras situaciones impactantes. Pero, ¿qué tan cierto es este dicho? Para descubrirlo, vale la pena ahondar más en la historia de este tipo de pan y las formas tan variadas que tenemos en México de comerlo.



El bollilo es un pan del que mucho se habla - y se come - pero poco se conoce y tiene certeza respecto a su origen. Y es que las teorías sobre su nacimiento son vastas, aunque una de las más aceptadas señala que el pan, casi como lo conocemos hoy en día, surgió gracias a Camille Pirotte, panadero que en 1864, durante la segunda intervención francesa en México, llegó al país como parte de las tropas de Maximiliano de Hasburgo.



Pirotte comenzó instruir a la población local en la hechura del pan, aunque enfrentó una dificultad: no tenía la levadura ideal, por lo que realizó experimentos con la masa, echándola a perder para fermentarla, y así dio con la levadura que se utiliza para leudar. Entonces, el bolillo se popularizó y extendió por todo el país, pues además de rápido de hacer, podía venderse a bajo costo.