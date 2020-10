Bolsas a la baja en la recta final antes de las elecciones en Estados Unidos

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

LUNES, 26, OCTUBRE, 2020, 11:08 hrs.

Las bolsas de EU caen esta mañana, de acuerdo con la plataforma global de inversiones eToro.



Es prácticamente un hecho que el acuerdo para un nuevo paquete de estímulo fiscal en EU antes de las elecciones presidenciales de la próxima semana es ya una posibilidad remota. La tasa de casos nuevos de Covid-19 en EU ha vuelto a niveles récord, 80,000 por día, incluido el personal de la oficina del vicepresidente Mike Pence.



Las bolsas europeas reportan caídas generalizadas esta tarde, destacando el Dax de Alemania, con -3%. Destaca aquí la acción de SAP, que se precipita en más de 20%, luego de que la firma recortara su estimado para 2020 en casi 1,000 millones de dólares, a partir de una caída de 4% en sus ventas en el 3T.



La semana pasada las acciones cayeron en general debido al mismo tema del paquete de estímulo. Esta semana, todos los ojos estarán puestos en las encuestas previas al día de las elecciones y las posibilidades de un resultado de ’ola azul’, donde los demócratas ganen la presidencia y la mayoría en ambas cámaras del Congreso. La semana pasada, Goldman Sachs les dijo a sus clientes que una ola azul podría llevar a "un apoyo fiscal sustancialmente mayor" para la economía, incluido un paquete de estímulo y gasto en infraestructura.



Rally de las acciones bancarias se destaca en una semana negativa en general



Si bien el S&P 500 cerró la semana pasada con una caída del 0.5%, no fue un pesimismo en todos los ámbitos. Las acciones bancarias se recuperaron 3.2% en conjunto, según datos de Fidelity, incluida una ganancia de 2.3% para JPMorgan y una de 2.7% para Bank of America.



El viernes, el fabricante de chips Intel estaba detrás del S&P 500, cerrando el día con una baja de 10.6% después de decepcionar a los inversionistas. Se espera que su rival clave AMD, que presenta su propio reporte el martes, continúe su racha de ganancias a expensas de Intel.



En noticias corporativas durante el fin de semana, la firma de capitalización de mercado de 7,000 millones de dólares Dunkin’ Brands está en conversaciones para convertirse en privada. Inspire Brands, propiedad del grupo de capital privado Roark Capital, está negociando un acuerdo para adquirir el grupo. Eso llevaría a las marcas Dunkin’ Donuts y Baskin-Robbins al mismo nivel que las cadenas Buffalo WilWings y Arby’s. Este año, las acciones de Dunkin’ han ganado 17.5%, tras un repunte de 27% en los últimos tres meses. Con restricciones en las visitas a los restaurantes, las cadenas de comida rápida como Dunkin’, que tienen ubicaciones de autoservicio, han superado al sector en general.



S&P 500: +0.3% viernes, +7.3% en el año (-0.5 en la semana)

Dow Jones: -0.1% viernes, -0.7% en el año (-1% en la semana)

Nasdaq Comp.: +0.4% viernes, +28.7% en el año (-1.1% en la semana)



FTSE 250 construye liderazgo sobre el FTSE 100 en 2020



Los pequeños superaron a los grandes en el Reino Unido la semana pasada, con el índice FTSE 250 subiendo 1.6% y el FTSE 100 bajando 1%. En las últimas semanas ha surgido una brecha en el rendimiento entre los dos índices, con una baja de 17.3% del FTSE 250 en 2020 hasta ahora, cinco puntos porcentuales por delante del rendimiento del FTSE 100. Al igual que en Estados Unidos, los bancos estuvieron entre los ganadores de la semana; Barclays, NatWest y Lloyds ganaron entre 8% y 10%.



Una empresa que continuó con una ruptura reciente la semana pasada fue Rolls Royce, que agregó cerca del 10%, llevando su ganancia de un mes más allá de la marca del 50%. El lunes es un gran día para que la compañía asegure su futuro, ya que los accionistas votarán sobre una emisión de derechos con grandes descuentos de 2,000 millones de libras. Durante el fin de semana, The Telegraph informó que los accionistas de la empresa están exigiendo a cambio una gran reforma del negocio de la empresa de ingeniería.



FTSE 100: +0.2% jueves, -23.3% en el año

FTSE 250: +0.6% jueves, -18.2% en el año



Qué Vigilar



Twilio: la empresa de plataformas basada en la nube, que permite a los desarrolladores de software integrar servicios de voz, mensajería, video y otros servicios de comunicación en aplicaciones, ha visto el precio de sus acciones aumentar más de 200% en 2020. El cambio a un mundo virtual debido a la pandemia tiene claros beneficios para la empresa y, a principios de este mes, varios analistas elevaron sus objetivos de precios de las acciones después de un día de inversión.



Wall Street anticipa que Twilio registrará una pequeña pérdida por acción cuando entregue hoy sus ganancias del 3T, pero los inversores estarán atentos a los ingresos y al número de clientes activos.



Beyond Meat: la empresa de sustitutos de la carne a base de plantas es otra que ha disfrutado de enormes ganancias en 2020. Desde principios de año, el precio de las acciones de la empresa ha subido más de 125%, gracias a la incorporación de múltiples productos nuevos y acuerdos de distribución. La compañía reporta este lunes, donde un punto de interés serán los informes recientes sobre una nueva asociación con McDonald’s en el Reino Unido. Tras su gigantesco repunte, los analistas de Wall Street están a favor de Mantener, y varios calificaron las acciones de la firma como Venta.



BP: El gigante petrolero británico BP entregará su reporte del tercer trimestre el martes, después de ver caer el precio de sus acciones en cerca de un tercio durante los últimos tres meses. En lo que va del año, la compañía ha bajado más de 50%. Si bien los precios del petróleo fueron más altos en el 3T en promedio frente al segundo, se han estancado en alrededor de 40 dólares por barril durante meses. Una parte clave del informe de ganancias de BP serán sus planes para girar hacia fuentes de energía más limpias, que el WSJ describió el mes pasado como "los planes más agresivos hasta ahora de una importante compañía petrolera".



Grandes ganancias tecnológicas



La semana que viene está repleta de reportes al tercer trimestre de una gran cantidad de gigantes tecnológicos de EU, cuyo desempeño en 2020 ha sido un factor importante detrás de las ganancias del mercado en general. Ese crecimiento del precio de las acciones se ha estancado en los últimos meses y los inversionistas estarán atentos a las señales de un impulso continuo a medida que la pandemia continúe. También estarán esperando noticias sobre las ventas iniciales de iPhone 12 de Apple, el estado del mercado de publicidad digital de Facebook y la opinión de la dirección de Alphabet sobre lo que significa para la empresa la demanda antimonopolio del Departamento de Justicia contra Google.



Esquina Cripto



Bitcoin alcanza el nivel más alto desde enero de 2018



El criptoactivo más importante del mundo alcanzó un máximo en 2020 de 13,361 dólares temprano el domingo por la mañana, luego de que las ganancias constantes lo hayan visto aumentar considerablemente en octubre desde un mínimo de 10,363 dólares el 2 de octubre, una ganancia de 29%. Bitcoin vio por última vez tales valoraciones en junio de 2019 cuando se publicó el documento técnico de Libra.



En otros lugares, ethereum y XRP han seguido su ejemplo con aumentos en lo que va de octubre. Ethereum ha subido desde un mínimo de 332 dólares el 7 de octubre y ahora cotiza alrededor de 406 dólares, una ganancia de 22%. Mientras tanto, XRP ha subido desde un mínimo de 0.23 dólares el 2 de octubre y ahora cotiza en alrededor de 0.25, una ganancia más modesta de 8%. A lo largo de 2020, aunque está por debajo de un máximo de 0.31 alcanzado a mediados de agosto.