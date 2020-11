Bolsas abren mixtas luego de un gran día de alzas

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MIERCOLES, 25, NOVIEMEBRE, 2020, 10:08 hrs.

e Toro

ECONOMIA EN

EL MUNDO



Londres, 25 de noviembre de 2020. Las bolsas en Europa se comportaban a la baja esta tarde, con el FTSE 100 abajo en 0.53%, de acuerdo con la plataforma global de inversiones eToro. Las bolsas de EU abrieron mixtas, con el Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 a la baja y el Nasdaq Composite al alza.



Hay datos económicos mixtos hoy, con el número de solicitudes de compensación por desempleo en EU nuevamente al alza y por arriba de las expectativas, al totalizar 778,000 esta semana. Mientras tanto, las órdenes de bienes de capital crecieron más de lo esperado en octubre, subiendo 0.7%, contra el 0.5% esperado por el promedio de los analistas.



El martes, el Dow Jones Industrial Average de 124 años cerró por encima de la marca de 30,000 puntos por primera vez en su historia, casi cuatro años después de haber cruzado por primera vez la marca de 20,000. El Dow ha subido más de 60% desde su mínimo de marzo y subió a 30,000 con una ganancia diaria de 1.5% el martes.



La noticia de que Donald Trump está permitiendo que comience la transición presidencial a Joe Biden, a pesar de no haber concedido públicamente la elección, ayudó a impulsar el sentimiento del mercado. Además, los informes de que Biden planea nombrar a la exjefa de la Reserva Federal Janet Yellen como su secretaria del Tesoro contribuyeron a la atmósfera positiva. El CIO de Vontobel Wealth Management, Dan Scott, dijo al FT que Yellen como secretaria del Tesoro ’es una gran ventaja para los mercados’.



La perspectiva positiva continuó durante la noche cuando el Nikkei de Japón alcanzó su nivel más alto desde 1991. Los mercados europeos también han subido, el FTSE subió 0.5% a pesar de la fortaleza continua de la libra esterlina, que cotiza en máximos de dos meses a medida que crece el optimismo por un acuerdo de Brexit.



No sólo las acciones estuvieron en verde el martes, ya que el precio del petróleo siguió avanzando, ganando 1%, lo que lo lleva cómodamente por encima de los 45 dólares por barril. El sector energético del S&P 500 en su conjunto subió 5.2% el martes después de ganar más de 7% el lunes.



Las acciones más afectadas lideran el rally



Otros sectores más afectados se recuperaron el martes, con el sector financiero del S&P 500 subiendo 3.5% y el sector de materiales 2.5%. En general, el S&P 500 cerró 1.6% más alto, seguido por la ganancia de 1.5% del Dow y el avance de 1.3% del Nasdaq Composite. La petrolera Chevron lideró el Dow con 5% de alza, seguida por los gigantes de Wall Street JPMorgan Chase y Goldman Sachs con 4.6% y 3.8%.



La cadena de descuentos Dollar Tree, la minera Mosaic y la línea de cruceros Carnival lideraron el S&P 500, todas con ganancias de dos dígitos, seguidas de cerca por United Airlines y American Airlines, que agregaron más de 9%.



Las señales de una transición más fluida hacia una administración más estable, junto con las noticias sobre vacunas, están impulsando el optimismo de los inversionistas de que existe un camino sólido para controlar la pandemia y, mientras tanto, se brinde el apoyo financiero adecuado a la economía.



En la parte inferior del S&P 500 estaba el minorista de productos electrónicos Best Buy, que se hundió 7% después de que se negó a proporcionar una perspectiva de ganancias del cuarto trimestre, que cubre el período crucial de vacaciones, ya que informó ganancias del tercer trimestre que superaron las expectativas.



S&P 500: +1.6% martes, +12.5% en el año

Dow Jones: +1.5% martes, +5.3% en el año

Nasdaq Comp.: +1.3% martes, +34.2% en el año



BP, Rolls Royce lideran el FTSE 100



Tanto el FTSE 100 como el FTSE 250 aprovecharon el sentimiento positivo que emanaba de EU el martes, para ganar 1.6% y 1.1% respectivamente. El FTSE 100 fue liderado por BP y Rolls Royce, que subieron 8%, seguidos por la minera Antofagasta y Barclays. En general, más de una docena de firmas en el índice registraron un 5% de alza en el día.



Una empresa que se ubicó en la parte final del índice fue la tienda de comestibles en línea Ocado Group, que ha estado reaccionando de manera algo inversa a las noticias positivas sobre vacunas y a las señales de volver a la normalidad. Eso es de esperar, dado que la base de clientes de la empresa creció a medida que los confinamientos nacionales inducidos por la pandemia llevaron a los consumidores a comprar comestibles en línea.



El precio de las acciones de Ocado ha subido cerca de 70% en 2020, pero bajó 14.3% en los últimos tres meses. La empresa de viajes Tui lideró el FTSE 250 el martes con una ganancia cercana a 16%, seguida de cerca por la firma de catering SSP y la de software Micro Focus.



FTSE 100: +1.6% martes, -14.7% en el año

FTSE 250: +1.1% martes, -10% en el año



Qué Vigilar



Deere & Company: la empresa de maquinaria agrícola ha subido más de 50% al precio de sus acciones en 2020, incluida una ganancia de 27% en los últimos tres meses. Si bien el levantamiento de los confinamientos inducidos por la pandemia es positivo para la población, es probable que el daño económico causado por la Covid-19 haya hecho mella en la voluntad de los agricultores de invertir en nuevos equipos. Dicho esto, algunos analistas de Wall Street subieron sus pronósticos de precios para las acciones de Deere durante el verano y entraron en juego factores a largo plazo, como los esfuerzos de la empresa en desarrollar tecnología agrícola de precisión. Los inversionistas estarán atentos a que la empresa muestre señales de que puede respaldar su elevada valoración cuando entregue su reporte trimestral el miércoles. Los analistas de Wall Street esperan una utilidad por acción de 1.49 dólares, por encima de los 1.19 dólares que habían pronosticado hace tres meses.



Aviva: el precio de las acciones de la aseguradora que cotiza en Londres se ha recuperado drásticamente durante el último mes, sumando 26.2% y llevando su pérdida anual hasta 19.3%. Antes de la pandemia, el precio de las acciones de la empresa había estado en declive durante más de dos años y aún se mantiene más de 50% por debajo de su máximo de los últimos cinco años (que se produjo en 2018). La firma entrega su reporte trimestral el jueves, donde un punto clave será si la compañía realiza cambios en su política de dividendos, que actualmente ofrece un rendimiento cercano a 3%. El informe de resultados de Aviva sigue a la noticia de que la empresa planea vender su participación total de 80% en su empresa italiana de seguros de vida, ya que busca simplificar su negocio.



Revisión del gasto del Reino Unido: hoy el canciller Rishi Sunak entregará un informe del gasto detallando los presupuestos de varios departamentos gubernamentales. Todas las miradas estarán puestas en la evaluación del estado de la economía y las finanzas públicas de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, y si habrá algún ajuste como resultado. La OBR también estimará el costo total de la Covid-19 para las finanzas públicas desde que comenzó la pandemia, y Sunak asignará dinero para abordar el costo del virus en el año fiscal 2021-22.



Esquina Cripto



Bitcoin se acerca a su máximo histórico



Bitcoin, el criptoactivo más grande del mundo, estuvo cerca de un máximo histórico ayer, superando los 19,000 dólares por primera vez desde 2017. El criptoactivo llegó a este nivel alrededor del mediodía y siguió avanzando para alcanzar un máximo de 19,469 dólares al final de la tarde. Sin embargo, desde entonces ha retrocedido, cotizando en poco menos de 19,000 dólares esta mañana al momento de escribir este artículo. Bitcoin ahora ha aumentado su valor en 166% en los últimos 12 meses.



Ethereum está en una carrera aún mejor. Ha subido 308% en los últimos 12 meses. ETH alcanzó los 623.22 dólares ayer por la mañana, su nivel más alto en 2020, un valor no visto desde mayo de 2018. Desde entonces se ha alejado de este máximo y ahora se cotiza en alrededor de 596 dólares.

El criptoactivo aún no alcanza su máximo histórico de 1,500 dólares alcanzado en enero de 2018.



Finalmente, XRP también se ha desempeñado bien, un 192% en los últimos 12 meses. XRP alcanzó su máximo de 0.74 dólares el 24 de noviembre de 2020. Desde mediados de noviembre, ha más que duplicado su valor, desde cerca de 0,25 dólares hasta alcanzar dicho máximo, pero ahora ha vuelto a cotizar en alrededor de 0.65 dólares.